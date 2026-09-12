ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: कार को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा डंपर, बाल-बाल बचे 2 युवक

गोरखपुर: कार को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा डंपर, बाल-बाल बचे 2 युवक

यूपी के गोरखपुर से सांस रोक देने वाला हादसा सामने आया है. इस दौरान कार को टक्कर मारने के बाद डंपर ने 2 किमी तक घसीटा है. वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 12 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दो दिन पहले का एक सांस रोक देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. गोरखपुर में कार को टक्कर मारने के बाद डंपर ने 2 किमी तक कार को घसीटता हुआ लेकर दौड़ता रहा.

घटना का यह वीडियो दो दिन पहले का है, जहां शराब के नशे में डंपर चालक कार को घसीटता हुआ 2 किमी तक ले गया. पुलिस और राहगीर ने डंपर को दौड़ाकर उसका पीछा किया और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया. पुलिस और राहगीरों की तत्परता से आखिरकार कार सवार दो लोगों की जान बच गई.

यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?

डंपर में फंस गई तेज रफ्तार कार

गोरखपुर गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ चौराहे के पास 10 सितंबर (गुरुवार) की देर रात तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से कार में टक्कर मार दी. इससे कार डंपर में फंस गई, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे घसीटते हुए भागने का प्रयास किया. डंपर चालक 2 किमी तक कार को घसीटता रहा.

इस दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने घेरकर डंपर को रोका और कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच गए, लेकिन पूरे समय उनकी जान हलक में रही. पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो रोंगटे खड़े कर देना वाला है. 

युवकों ने सुनाई आपबीती

गोरखपुर के रुस्तमपुर स्थित दुर्गा चौक निवासी नवदीप तिवारी पुत्र सर्वेश तिवारी और कोतवाली क्षेत्र के नसीराबाद निवासी सौरभ अग्रवाल पुत्र संजीव अग्रवाल ने बताया कि वे 10 सितंबर (गुरुवार) को गीडा स्थित एक कंपनी में काम से गए थे. दोनों युवक रात करीब सवा 11 बजे स्विफ्ट डिजायर कार से घर लौट रहे थे.

वे नौसड़ चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार डंपर में फंस गई. इसके बाद भी डंपर चालक ने वाहन नहीं रोका. वो कार को अपने आगे फंसाकर राजघाट पुल की तरफ भागने लगा. कार में दोनों युवक थे और वे डंपर में फंसे वाहन में ही रह गए.

नवदीप तिवारी और सौरभ अग्रवाल ने बताया कि डंपर चालक करीब 1 किमी तक कार को घसीटता रहा. इस दौरान डंपर की स्पीड 70 किमी से अधिक होगी. आसपास के लोगों ने भी डंपर के पीछे कार को घसीटते देखा तो अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी दौरान रात्रि गश्त पर तैनात कांस्टेबल राहुल कुशवाहा और कांस्टेबल विकास यादव की नजर डंपर पर पड़ी.

पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर रुकवाया डंपर

दोनों पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आगे से घेराबंदी की और डंपर को रुकवा लिया. इसके बाद कार में फंसे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. डंपर चालक की पहचान संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के धनजौर निवासी हरिकेश पुत्र राजमन यादव के रूप में हुई है. केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

गोरखपुर की सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को रात में नौसड़ चौराहे के पास एक डंपर द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी गई. टक्कर मारने के बाद स्विफ्ट डिजायर को कुछ दूर तक घसीटकर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस बल के हस्तक्षेप के बाद रोका गया.

पुलिसकर्मियों द्वारा स्विफ्ट डिजायर में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. डंपर चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. डंपर चालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पीलीभीत में 140 बाघ मित्रों को मिला सम्मान, डॉ राजेश्वर सिंह की खास पहल

Published at : 12 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने बसाए गांव? डिंपल यादव ने उठाए सवाल
क्या अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने बसाए गांव? डिंपल यादव ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत में 140 बाघ मित्रों को मिला सम्मान, डॉ राजेश्वर सिंह की खास पहल
पीलीभीत में 140 बाघ मित्रों को मिला सम्मान, डॉ राजेश्वर सिंह की खास पहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?
यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी पर भड़की महिला, खुद को पत्नी बताकर धमकाया
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी पर भड़की महिला, खुद को पत्नी बताकर धमकाया
Advertisement

वीडियोज

Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Sandeep Chaudhary:भारत-चीन के रिश्ते सुधरेंगे?,ट्रंप को मिलेगा जवाब?।BRICS Summit 2026।Putin।Jinping
BRICS Summit 2026: PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई ? | China India Relation | Delhi
PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग...BRICS की ताकतवर तस्वीर, दुनिया को संदेश
पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग...BRICS की ताकतवर तस्वीर, दुनिया को संदेश
क्रिकेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
विश्व
यूएई के प्रिंस ब्रिक्स के बीच वापस लौटे, हूती अटैक है वजह?
यूएई के प्रिंस ब्रिक्स के बीच वापस लौटे, हूती अटैक है वजह?
इंडिया
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
इंडिया
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget