ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत में 140 बाघ मित्रों को मिला सम्मान, डॉ राजेश्वर सिंह की खास पहल

पीलीभीत में 140 बाघ मित्रों को मिला सम्मान, डॉ राजेश्वर सिंह की खास पहल

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 140 बाघ मित्रों को सम्मानित किया गया है. साथ ही उन्हें 5 लाख जीवन एवं 2 लाख चिकित्सा बीमा देने का ऐलान किया गया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 12 Sep 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद में वन्यजीव संरक्षण के जमीनी प्रहरियों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई. सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कार्यक्रम में बाघ मित्रों, वनकर्मियों, गाइड्स और ड्राइवर्स को सम्मानित करते हुए उनके कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

यह तराई क्षेत्र में Environment Warriors द्वारा आयोजित 10वां वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम था, जिसका आयोजन मां पीताम्बरा बगलामुखी सिद्धि पीठ उत्तराखंड ट्रस्ट के सहयोग से किया गया. कार्यक्रम में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान; मनीष सिंह, IFS, DFO पीलीभीत; अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त Wildlife Filmmaker सुब्बैया नल्लामुथु; अम्बिका मिश्रा, Founder–Environment Warriors एवं Chairman–Ambalika Group of Institutions तथा Ranger शैलेन्द्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही.

BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'

140 बाघ मित्रों को दिया गया सम्मान 

बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे 140 बाघ मित्रों को प्रशस्ति-पत्र, टॉर्च और साड़ी प्रदान कर सम्मानित किया गया. जंगलों की कठिन परिस्थितियों में कार्यरत वनकर्मियों की सुरक्षा एवं त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए वन विभाग को 50 रेनकोट तथा 10 मेडिकल-फर्स्ट-एड किट भी प्रदान की गईं. वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय समुदाय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करने वाले गाइड्स एवं ड्राइवर्स को भी सम्मानित कर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई.

बीमा-रोजगार और उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान राशि

डॉ. राजेश्वर सिंह ने घोषणा की कि अक्टूबर 2026 में Wildlife Week के दौरान विशेष बीमा शिविर आयोजित किया जाएगा. इसके माध्यम से पात्र बाघ मित्रों को 5 लाख का जीवन बीमा एवं 2 लाख का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा.

बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष पांच सर्वश्रेष्ठ बाघ मित्रों को 25,000-25,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी. बाघ मित्रों एवं अन्य पात्र संरक्षण सहयोगियों के बायोडाटा भी एकत्र किए जाएंगे, ताकि उनकी योग्यता और मैदानी अनुभव के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके.

डॉ. सिंह ने आश्वासन दिया कि किसी बाघ मित्र अथवा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सहयोगी की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी.

सुब्बैया नल्लामुथु ने की फिल्म निर्माण की घोषणा

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर सुब्बैया नल्लामुथु द्वारा तराई क्षेत्र एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर फिल्म निर्माण की घोषणा रही. उन्हें इस महत्वपूर्ण फिल्म के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है.

डॉ. राजेश्वर सिंह ने नल्लामुथु का परिचय कराते हुए बताया कि वन्यजीव फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उनकी फिल्मों ने भारत के जंगलों, बाघों एवं अन्य वन्यजीवों की असाधारण कहानियों को विश्वभर के दर्शकों तक पहुंचाया है.

रणथंभौर की विश्वप्रसिद्ध बाघिन ‘मछली’ पर बनाई गई उनकी फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लोकप्रियता अर्जित की और भारतीय वन्यजीवों पर बनी सर्वाधिक चर्चित एवं देखी गई फिल्मों में स्थान बनाया. वर्षों की कठिन और धैर्यपूर्ण शूटिंग के माध्यम से उन्होंने केवल एक बाघिन का जीवन ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों, जंगलों और मानव समुदाय के जटिल संबंधों को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया.

पीलीभीत और तराई पर प्रस्तावित फिल्म क्षेत्र के बाघों, तेंदुओं, जंगलों, घास के मैदानों, असाधारण जैव विविधता, संरक्षण प्रयासों तथा स्थानीय समुदायों के योगदान को वैश्विक दर्शकों के सामने रखेगी.

इस फिल्म से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने, जिम्मेदार Wildlife Tourism को बढ़ावा मिलने तथा स्थानीय गाइड्स, ड्राइवर्स, Homestays, हस्तशिल्पियों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है.

डॉ. सिंह ने कहा कि यह फिल्म वन्यजीव संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के साथ पीलीभीत को भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय Wildlife Destinations में स्थापित करने का सशक्त माध्यम बनेगी.

पीलीभीत में शीघ्र शुरू होगा लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर

DFO पीलीभीत मनीष सिंह, IFS ने घोषणा की कि पीलीभीत में अत्याधुनिक Leopard Rescue Centre का शीघ्र उद्घाटन किया जाएगा. यह विशिष्ट केंद्र तेंदुओं के त्वरित रेस्क्यू, उपचार, पुनर्वास एवं वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करेगा. साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर स्थानीय नागरिकों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पीलीभीत को विश्व के Wildlife Map पर स्थापित करेंगे- बाबूराम पासवान

पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि पीलीभीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वन्यजीव पर्यटन स्थल बनाने तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व्स में प्रथम स्थान दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि जिम्मेदार Wildlife Tourism स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और पूरे तराई क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने का सशक्त माध्यम बन सकता है.

'10 लाख के प्रस्ताव की करेंगे प्रभावी पैरवी'

डॉ. राजेश्वर सिंह ने वन्यजीव संरक्षण एवं इससे जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए शासन को भेजे गए 10 लाख के प्रस्ताव की प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए उचित स्तर पर विषय उठाया जाएगा. उन्होंने कहा, "जो हमारे बाघों की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है."

परिवारों को सुरक्षा देना भी हमारा दायित्व है-विधायक

विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा, "बाघ मित्र, वनकर्मी, गाइड्स और ड्राइवर्स हमारे जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की सबसे मजबूत जमीनी कड़ी हैं. उनके योगदान का सम्मान केवल प्रशस्ति-पत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्हें बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना भी हमारा दायित्व है."

उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण सफल नहीं हो सकता. जंगलों के आसपास रहने और कार्य करने वाले समुदायों को संरक्षण अभियान का सम्मानित, सुरक्षित एवं आर्थिक रूप से सशक्त भागीदार बनाना आवश्यक है.

डॉ. राजेश्वर सिंह ने आगे कहा, "बाघों की रक्षा का अर्थ उन लोगों की रक्षा करना भी है, जो प्रतिदिन खतरे और जंगल के बीच प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं. बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे; जंगल बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा."

मुजफ्फरनगर: जीजा से था अवैध संबंध! इश्क में पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Published at : 12 Sep 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Pilibhit Tiger Reserve UP NEWS Pilibhit News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?
यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी पर भड़की महिला, खुद को पत्नी बताकर धमकाया
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी पर भड़की महिला, खुद को पत्नी बताकर धमकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: जीजा से था अवैध संबंध! इश्क में पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर: जीजा से था अवैध संबंध! इश्क में पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Sandeep Chaudhary:भारत-चीन के रिश्ते सुधरेंगे?,ट्रंप को मिलेगा जवाब?।BRICS Summit 2026।Putin।Jinping
BRICS Summit 2026: PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई ? | China India Relation | Delhi
PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूएई के प्रिंस ब्रिक्स के बीच वापस लौटे, हूती अटैक है वजह?
यूएई के प्रिंस ब्रिक्स के बीच वापस लौटे, हूती अटैक है वजह?
क्रिकेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
इंडिया
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget