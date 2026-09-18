'सरकार अमेरिका के...', UPI पेमेंट को लेकर अजय राय का केंद्र पर निशाना

केंद्र सरकार द्वारा अब यूपीआई पेमेंट पर भी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है. 15 अक्तूबर से अब 2000 से ज्यादा की पेमेंट पर चार्ज देना होगा. इस बीच मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में शुभम मिश्रा नाम के युवक की हत्या कर दी जा रही है. परिवार को 6 महीने पहले पुलिस सुरक्षा दी गई. इसके बावजूद हत्या की घटना हुई. इस दौरान उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं.

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सरकार सिर्फ इवेंट करवाने में बिजी है- अजय राय

अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के 'सेवा संकल्प' अभियान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ इवेंट करवाने में बिजी है. जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है. बीजेपी वाले को अच्छे-अच्छे नाम देने आते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करना है. जनता लगातार महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ रही है. सरकार अपनी आंखों को बंद करके बैठी है.

करोड़ों रुपए के दीप जलाने पर सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जलाए गए दिए को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर करोड़ों दिए जलाए गए. हर एक दिए पर करीब पांच रुपये का खर्च आया. एक तरफ इस तरह के कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि वहीं दूसरी तरफ बिहार बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है. उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है. गांव के गांव पानी में डूबे हुए है. प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट और दवाएं तक नहीं मिल रही है. सरकार को बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करनी चाहिए.

बाइक रैली पर भी उठाए सवाल

पीएम के जन्मदिन पर वाराणसी से निकाली गई बाइक रैली को लेकर अजय राय ने कहा कि 500 नई मोटरसाइकिलें निकालकर कार्यक्रम कराया गया और बाइक चलाने वालों को प्रतिदिन 700 से 1200 रुपये देने की बात तय की गई थी.

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