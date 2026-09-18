'कोई फायदा नहीं हो रहा...' UP में सीटों के बंटवारे में देरी पर इमरान मसूद भड़के

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी के बीच इमरान मसूद ने कहा कि हम चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए है. अगर गठबंधन हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी हम चुनाव लड़ेंगे. उनके इस बयान को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में सपा से गठबंधन को लेकर कहा कि आप जिस तरह से देरी कर रहे हैं इससे नुक़सान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा. हमारी पार्टी की ओर से चुनाव की तैयारी की जा रही है. हम चुनाव लड़ेगें.

सीट बंटवारे पर दिया बड़ा बयान

इमरान मसूद ने कहा- "मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि अगर गठबंधन होना है तो हो जाए..जल्दी से इसे फ़ाइनल करे. हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं. होगा तो भी, नहीं होगा तो भी. हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं. हम तो चुनाव लड़ेंगे. हमने तो कह दिया, आप देरी पर देरी कर रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है, इससे कोई फायदा थोड़े हो रहा है."

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सहारनपुर की दो सीटों पर किया दावा

इमरान मसूद ने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि सीटों का कैसे बंटवारा होगा. लेकिन, मेरे यहां पर दो सीटें हैं. दोनों सीटों पर मैं पीछे नहीं हटूंगा. मुझे नहीं पता कि पार्टी का क्या रहेगा? क्या नहीं रहेगा. लेकिन अपने यहां की सीट पर समझौता करना मुश्किल होगा.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर दिए बयान पर भी जवाब दिया कि "मुझे तो उनकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आता. जब आप बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं पाते तो उस बात का मतलब क्या है. अखिलेश जी ने उन्हें राज्यसभा तो भेजा ही था. इसके कोई दो राय नहीं है."