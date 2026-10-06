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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के धरने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'अब पूर्ण रूप से परिपक्व...'

राहुल गांधी के धरने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'अब पूर्ण रूप से परिपक्व...'

दिल्ली के आकाशवाणी भवन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं. उनके साथ प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 06:06 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धरना देना में पूर्ण रूप से परिपक्व हो गये हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें ये 'नौटंकी' 2047 तक करनी है. अपने एक्स पोस्ट में आचार्य ने ये बातें कही. बता दें कि राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के कैंपस में धरने पर बैठे हुए हैं. उनके साथ प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य सांसद और नेता मौजूद हैं. 

मंगलवार (6 अक्टूबर) को सुबह साढ़े 10 बजे विपक्षी सांसद संसद में जुटे. इसके बाद 10.45 बजे विपक्ष का चुनाव आयोग के मुख्यालय तक के लिए मार्च शुरू हुआ. 11 बजे नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसके बाद 11.10 बजे से धरना शुरू हो गया. 11.40 बजे राहुल बैरिकेड पर चढ़ गए.  11.50 बजे हिरासत में लिया गया. 11.55 में वो चकमा देकर बस से उतर गए. दोपहर करीब 12 बजे आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी घुसे. 12.05 बजे से आकाशवाणी भवन में धरना शुरू हुआ. 

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जब तक बैठना होगा, बैठेंगे- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं. उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक बैठना होगा हम यहां बैठेंगे.  साथ ही कहा कि सांसदों का अपमान किया गया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है. हमारे यहां बैठने से दिक्कत है तो जगह दें. 

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'हल्लाबोल'

गौरतलब है कि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की हुई है. 8 अक्टूबर को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा. 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक ब्लॉक स्तर पर 'वोट चोरी' का विरोध किया जाएगा. 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की महारैली होनी है. 25 अक्टूबर से 25 नवंबर वोट बचाओ-देश बचाओ रैली होगी. 25-26 नवंबर 2026 को 6 अलग-अलग राज्यों से 'दिल्ली चलो' यात्रा है. विपक्षी दलों की सबसे बड़ी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें. साथ ही चुनाव आयोग की जवाबदेही तय हो.  

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 06 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Acharya Pramod Krishnam RAHUL GANDHI
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