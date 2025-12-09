वाराणसी के मंदिरों में दर्शन के नाम पर पैसा वसूली, पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार

वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है. यहां अनेक मंदिर हैं, जहां दर्शन करने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं. लेकिन कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और इसकी आड़ में कुछ लोग दर्शनार्थी श्रद्धालुओं से पैसा लेने का काम करते हैं. जिसके बाद न सिर्फ इससे धार्मिक स्थल की मर्यादा प्रभावित होती है बल्कि ईश्वर के प्रति अपार आस्था लेकर काशी आने वाले आम श्रद्धालुओं को भी गहरा ठेस पहुंचता है. वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई है.

अलग-अलग मार्ग से दर्शन कराने का दावा

ABP Live से बातचीत में एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ जी में दर्शन कराने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रद्धालुओं से पैसा लिया जाता था. उन्हें अलग-अलग द्वार से बिना लाइन में लगे प्रवेश कराया जाता था, जिसको लेकर शिकायत भी प्राप्त हुई थी. अब इस मामले में वाराणसी पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

काशी कोतवाल में भी वसूली

वहीं बीते दिनों वाराणसी के काशी कोतवाल श्री काल भैरव मंदिर में भी दर्शन के नाम पर पैसा वसूलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है. इस मामले में कोतवाली थाना अंतर्गत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि आगे भी यह अभियान चलाया जाएगा.