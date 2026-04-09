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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानवसुंधरा राजे के बयान की चर्चा, 'लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, जब मेरा ही चला गया...'

वसुंधरा राजे के बयान की चर्चा, 'लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, जब मेरा ही चला गया...'

Vasundhara Raje News: जनसंवाद यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे का 'मेरा ही चला गया' बयान चर्चा में आ गया है. कार्यकर्ताओं के काम और संगठन को लेकर कही गई उनकी बातों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 Apr 2026 10:10 PM (IST)
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राजस्थान के बारां-झालावाड़ क्षेत्र में सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद यात्रा का चौथा चरण आज (9 अप्रैल) शुरू हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी धाम में पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. माहौल पूरी तरह चुनावी और उत्साह से भरा दिखा.

कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ

कार्यक्रम से पहले दुष्यंत सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. इसके साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए करीब 126 करोड़ रुपये की लागत से 10 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. इन योजनाओं से किसानों को सीधा फायदा मिलने की बात कही जा रही है.

कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने कहा, “लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, करवाओ… लेकिन भैया, मैं अब नहीं लड़ सकती. जब मेरा ही चला गया और मैं नहीं बचा सकी.”

उनका यह बयान कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया. इससे पहले भी राजे कई बार सार्वजनिक मंचों से कार्यकर्ताओं के काम न होने की बात कह चुकी हैं.

हाल ही में भी वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलने की बात उठाई थी. ऐसे में उनका यह ताजा बयान पार्टी के अंदरूनी हालात की ओर इशारा करता माना जा रहा है.

'मतदाताओं से परिवार जैसा रिश्ता'

राजे ने अपने संबोधन में कहा कि उनका और मतदाताओं का रिश्ता परिवार जैसा है. उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में झालावाड़ के विकास के लिए लगातार काम किया गया है. वहीं, विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अपने समर्थकों के साथ राजे और दुष्यंत सिंह का 51 किलो का हार पहनाकर स्वागत किया.

दुष्यंत सिंह की यह जनसंवाद यात्रा लोगों की समस्याएं जानने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है. पार्टी को उम्मीद है कि इससे जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 09 Apr 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje BJP RAJASTHAN NEWS
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