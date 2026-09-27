उदयपुर: ASP के नाम पर 2 करोड़ की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, अधिकारी भी डिटेन

राजस्थान के उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ACB ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते कथित दलाल सज्जन सिंह जैन उर्फ टाटला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. वहीं, ASP मुकेश कुमार सोनी को उनके निवास स्थल जिला बालोतरा से डिटेन किया गया है.

ACB के मुताबिक, यह रिश्वत उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण संख्या 97/2022 में राहत दिलाने के नाम पर मांगी जा रही थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस मामले में पहले गिरफ्तार आरोपियों को दर्ज मुकदमों में राहत दिलाने, अन्य मामलों में आरोपी नहीं बनाने और गिरफ्तारी के दौरान घरों से बरामद अहम दस्तावेज वापस लौटाने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे.

ACB इंटेलीजेंस यूनिट ने रिश्वत की मांग का कराया सत्यापन

शिकायत मिलने के बाद ACB इंटेलीजेंस यूनिट, उदयपुर ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया. बातचीत के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद 26 सितंबर को ट्रैप की कार्रवाई की गई. टीम ने परिवादी की फैक्ट्री से सज्जन सिंह जैन को 2 करोड़ रुपए की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ लिया.

ACB के अनुसार, बरामद 2 करोड़ रुपए में 4 लाख रुपए भारतीय चलन की मुद्रा हैं. बाकी रकम की प्रकृति और पूरे लेन-देन को लेकर जांच जारी है. मामले में ASP मुकेश कुमार सोनी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें बालोतरा से डिटेन किया गया है. उनसे पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है.

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धारा 7, 7A तथा धारा 61(2) के तहत केस दर्ज करने की बात

यह कार्रवाई एसीबी के DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और ASP गोपालस्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में DSP डॉ. सोनू शेखावत के नेतृत्व वाली टीम ने की. ACB मुख्यालय स्तर पर भी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की गई.

ACB ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A तथा BNS की धारा 61(2) के तहत केस दर्ज कर आगे जांच करने की बात कही है. जांच में रिश्वत की डील कैसे तय हुई और इसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है.

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