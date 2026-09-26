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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: BJP के विजय सिंह पंवार बने डिप्टी मेयर, पार्षदों की बाड़ाबंदी खत्म

जोधपुर: BJP के विजय सिंह पंवार बने डिप्टी मेयर, पार्षदों की बाड़ाबंदी खत्म

जोधपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह पंवार को 52 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल करीम जॉनी को 48 वोट मिले.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 26 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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जोधपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर चुनाव में भाजपा के विजय सिंह पंवार निर्वाचित हुए हैं. 4 वोटों के अंतर से उन्हें जीत मिली. डिप्टी मेयर पद के लिए शनिवार (26 सितंबर) को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. भाजपा की ओर से विजय सिंह पंवार और कांग्रेस की ओर से अब्दुल करीम जॉनी ने नामांकन किया था.

नामांकन के बाद नगर निगम में मतदान कराया गया. मतगणना में भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पंवार को 52 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल करीम जॉनी को 48 वोट मिले. इस तरह विजय सिंह पंवार ने 4 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर उप महापौर पद हासिल किया.

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मेयर चुनाव में BJP के प्रसन्नचंद मेहता निर्वाचित

यह चुनाव मेयर चुनाव के एक दिन बाद हुआ. 25 सितंबर को हुए जोधपुर नगर निगम में महापौर चुनाव में भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता निर्वाचित हुए थे. महापौर चुनाव के मुकाबले उप महापौर चुनाव में भाजपा को एक वोट कम मिला, जबकि कांग्रेस को उप महापौर चुनाव में महापौर चुनाव की तुलना में एक वोट अधिक मिला. 

मेयर चुनाव में किसे कितना वोट मिला था?

महापौर चुनाव में प्रसन्नचंद मेहता को 53 और राजेंद्र सोलंकी को 47 वोट मिले थे. इस जीत के साथ जोधपुर नगर निगम में महापौर और उप महापौर दोनों पद भाजपा के खाते में चले गए हैं.

10 दिन से चल रही पार्षदों की बाड़ाबंदी खत्म

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव परिणाम के बाद करीब 10 दिन से चल रही पार्षदों की बाड़ाबंदी आखिरकार खत्म हो गई. उप महापौर चुनाव की वोटिंग और मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने पार्षदों को आजाद कर दिया. 14 सितंबर से अलग-अलग स्थानों पर रखे गए पार्षद अब अपने परिवारों के बीच लौट गए हैं.

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब भाजपा पार्षदों से बाड़ाबंदी के अनुभव को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने इसे बाड़ाबंदी कहने के बजाय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर बताया. पार्षदों के मुताबिक इन 10 दिनों में उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझाई गई और वोट किस तरह करना है, इसकी जानकारी दी गई. 

अब बाड़ाबंदी खत्म, विकास की तैयारी- मेयर

जोधपुर नगर निगम के महापौर ने कहा कि इन 10 दिनों तक सभी पार्षद एकजुट रहे और साथ समय बिताया. अब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनका पूरा ध्यान जोधपुर के विकास पर रहेगा. उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में शहर की सफाई और रोशनी प्राथमिकता में रहेगी.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
BJP Rajasthan NEWS Jodhpur NEWS
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