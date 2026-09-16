FB LIVE करते हुए शख्स ने 197 से 198 KMPH चलाई कार, डंपर से भिड़ा, मौके पर मौत

राजस्थान के टोंक जिले से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां सोशल मीडिया पर लाइक और दिखावे की चाहत ने एक परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया. टोंक में रफ्तार के शौक ने 41 साल के एक शख्स की जान ले ली. हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 197 से 198 किलोमीटर प्रति घंटा थी. हादसे का लाइव वीडियो भी मृतक के फेसबुक अकाउंट पर रिकॉर्ड हुआ.

यह दिल दहला देने वाला हादसा टोंक के दूनी क्षेत्र में पोल्याडा के पास हाईवे पर हुआ. मृतक की पहचान मालपुरा के टोरडी निवासी 41 वर्षीय राजाराम जाट के रूप में हुई है. राजाराम अपनी कार से देवली से टोंक की ओर जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कार चलाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव वीडियो शुरू किया.

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वीडियो में कैमरे का फोकस कार के स्पीड मीटर पर था. कार की रफ्तार 100, फिर 150 और 180 किलोमीटर प्रति घंटा के पार पहुंचती दिखाई दे रही थी. देखते ही देखते स्पीड करीब 198 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई. इसी दौरान तेज आवाज के साथ कार आगे खड़े एक डंपर में पीछे से जा घुसी.

राजाराम को संभलने का मौका तक नहीं मिला

टक्कर इतनी भीषण थी कि राजाराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजाराम को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस फेसबुक लाइव के जरिए वह अपनी कार की रफ्तार रिकॉर्ड कर रहे थे, वही वीडियो उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो बन जाएगा.

करीब 198 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही कार के सामने अचानक कोई बाधा आने पर वाहन को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है. इस मामले में भी कार खड़े डंपर से इतनी तेज रफ्तार में टकराई कि राजाराम को संभलने का मौका तक नहीं मिला.