टोंक: BJP के पूर्व सांसद के विवाद के बाद कांग्रेस ने 1000 महिलाओं को बांटे कंबल, खजूर भी दिए

राजस्थान के टोंक जिले में हालिया विवाद के बाद सियासी और सामाजिक माहौल में नई हलचल देखने को मिली है. जिस गांव में दो दिन पहले बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जयपुरिया द्वारा नाम पूछकर धार्मिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लेने का मामला सामने आया था, उसी गांव में अब राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की टीम पहुंची. कांग्रेस पार्टी की ओर से आसपास के कई गांवों में करीब 1000 महिलाओं को बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के मुफ्त कंबल वितरित किए गए.

जानकारी के अनुसार, महिलाओं को कंबल के साथ खजूर के पैकेट भी दिए गए, ताकि संदेश साफ जाए कि सेवा और संवेदनशीलता की राजनीति किसी पहचान की मोहताज नहीं होती. कांग्रेस नेताओं ने इसे 'नफरत के जवाब में मोहब्बत' का प्रतीक बताया और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने की बात कही.

कांग्रेस ने गांव वालों के बीच बांटे कंबल और खजूर

कांग्रेस पार्टी ने गांवों में लोगों के बीच पहुंचकर बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के लोगों के बीच कंबल और खजूर बांटे. इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने कहा कि नफरत को पार्टी नेता राहुल गांधी के मोहब्बत के पैगाम से ही खत्म किया जा सकता है. पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भले ही अपने किए पर पछतावा ना हो और उन्होंने आज तक माफी ना मांगी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी धार्मिक आधार पर महिलाओं को बेइज्जत किए जाने के खिलाफ है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद से की मांफी की मांग

एमडी चोपदार के मुताबिक पार्टी नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान टोंक जिले में भी लगाई गई है. यहां किसी भेदभाव के बिना सभी धर्म और जाति की महिलाओं को कंबल व खजूर दिए गए हैं. गांव में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से माफी की मांग की. कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

