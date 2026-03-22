'CM न बन पाने से हताश हैं...', नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज

राजस्थान के फलोदी दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक कथित वायरल वीडियो ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है. वीडियो में केंद्रीय मंत्री जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. इस घटना के सामने आने के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शेखावत और बीजेपी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है.

वायरल वीडियो में शेखावत ने क्या कहा?

फलोदी दौरे के दौरान जनसुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत अधिकारियों को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं:

शेखावत ने कहा, "अगर कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूंगा. आप कार्यकर्ता का कुछ बिगाड़ नहीं सकते." उन्होंने आगे कहा, "आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर दूंगा... एक टेलीफोन में ही आपकी नौकरी खराब हो जाएगी." हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी कि वे अधिकारियों के साथ अच्छे से पेश आएं.

टीकाराम जूली का तीखा प्रहार

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसे बीजेपी की डराने-धमकाने वाली प्रवृत्ति करार दिया. उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए:

कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि शेखावत का लहजा स्तरहीन है. संभवतः वे खुद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से हताश हैं, इसीलिए वे गाहे-बगाहे ऐसा बर्ताव करते हैं.

दबाव बनाने की राजनीति

जूली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करना बीजेपी की प्रवृत्ति बन गई है. उन्होंने याद दिलाया कि शेखावत ने पहले जोधपुर ग्रामीण के तत्कालीन एसपी के खिलाफ भी सीएम को चिट्ठी लिखी थी.

विधायक आक्या का जिक्र

उन्होंने कुछ दिन पूर्व बीजेपी विचारधारा के विधायक आक्या द्वारा एक RTO अधिकारी को धमकाने की घटना का भी हवाला दिया और कहा कि ये लोग प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं.

कर्मचारियों से की अपील

टीकाराम जूली ने अपने बयान के अंत में राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की कि वे किसी भी तरह के दबाव में न आएं. सरकार किसी की भी हो, प्रशासन का काम नियमों और कानूनों के दायरे में ही होना चाहिए.