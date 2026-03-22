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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'CM न बन पाने से हताश हैं...', नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज

'CM न बन पाने से हताश हैं...', नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज

Rajasthan Politics: मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फलोदी दौरे पर अधिकारियों को चेतावनी देते वायरल वीडियो ने राजस्थान की सियासत गरमा दी है. टीकाराम जूली ने इसे बीजेपी की डराने-धमकाने वाली राजनीति बताया.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Mar 2026 08:32 PM (IST)
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राजस्थान के फलोदी दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक कथित वायरल वीडियो ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है. वीडियो में केंद्रीय मंत्री जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. इस घटना के सामने आने के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शेखावत और बीजेपी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है.

वायरल वीडियो में शेखावत ने क्या कहा?

फलोदी दौरे के दौरान जनसुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत अधिकारियों को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं:

शेखावत ने कहा, "अगर कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूंगा. आप कार्यकर्ता का कुछ बिगाड़ नहीं सकते." उन्होंने आगे कहा, "आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर दूंगा... एक टेलीफोन में ही आपकी नौकरी खराब हो जाएगी." हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी कि वे अधिकारियों के साथ अच्छे से पेश आएं.

टीकाराम जूली का तीखा प्रहार

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसे बीजेपी की डराने-धमकाने वाली प्रवृत्ति करार दिया. उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए:

कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि शेखावत का लहजा स्तरहीन है. संभवतः वे खुद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से हताश हैं, इसीलिए वे गाहे-बगाहे ऐसा बर्ताव करते हैं.

दबाव बनाने की राजनीति

जूली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करना बीजेपी की प्रवृत्ति बन गई है. उन्होंने याद दिलाया कि शेखावत ने पहले जोधपुर ग्रामीण के तत्कालीन एसपी के खिलाफ भी सीएम को चिट्ठी लिखी थी.

विधायक आक्या का जिक्र

उन्होंने कुछ दिन पूर्व बीजेपी विचारधारा के विधायक आक्या द्वारा एक RTO अधिकारी को धमकाने की घटना का भी हवाला दिया और कहा कि ये लोग प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं.

कर्मचारियों से की अपील

टीकाराम जूली ने अपने बयान के अंत में राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की कि वे किसी भी तरह के दबाव में न आएं. सरकार किसी की भी हो, प्रशासन का काम नियमों और कानूनों के दायरे में ही होना चाहिए.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 22 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat Rajasthan Politics RAJASTHAN NEWS
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