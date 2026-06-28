Sikar News: सीकर में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन किया कब्जा, ट्रैक्टर से उजाड़ी तैयार फसल
Sikar News In Hindi: सीकर में किसान ने पड़ोसी और उसके साथियों पर ट्रैक्टर से तैयार खेती उजाड़कर खेत पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी.
राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के अमानीपुरा गांव में एक किसान की फसल उजाड़कर उसके खेत पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है. पीड़ित किसान हरिप्रसाद परसवाल ने पड़ोसी और उसके साथ आए लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.
पीड़ित किसान का आरोप है कि पड़ोसी आसाराम फल्डोलिया अपने परिवार के सदस्यों और करीब 10 से 15 बाहरी लोगों के साथ दो ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में सवार होकर उसके खेत पर पहुंचा. इसके बाद आरोपियों ने लाठी-सरियों के दम पर खेत में खड़ी तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई.
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विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
हरिप्रसाद परसवाल का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. उनका आरोप है कि फसल खराब करने के बाद दबंगों ने खेत पर जबरन कब्जा भी कर लिया. घटना के बाद किसान ने दांतारामगढ़ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की.
घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते, हंगामा मचाते और कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.
दांतारामगढ़ पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.
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जांच के बाद होगी कार्रवाई- पुलिस
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मौके की स्थिति, शिकायत और वायरल वीडियो सहित सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.