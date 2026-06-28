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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: सीकर में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन किया कब्जा, ट्रैक्टर से उजाड़ी तैयार फसल

Sikar News: सीकर में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन किया कब्जा, ट्रैक्टर से उजाड़ी तैयार फसल

Sikar News In Hindi: सीकर में किसान ने पड़ोसी और उसके साथियों पर ट्रैक्टर से तैयार खेती उजाड़कर खेत पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के अमानीपुरा गांव में एक किसान की फसल उजाड़कर उसके खेत पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है. पीड़ित किसान हरिप्रसाद परसवाल ने पड़ोसी और उसके साथ आए लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

पीड़ित किसान का आरोप है कि पड़ोसी आसाराम फल्डोलिया अपने परिवार के सदस्यों और करीब 10 से 15 बाहरी लोगों के साथ दो ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में सवार होकर उसके खेत पर पहुंचा. इसके बाद आरोपियों ने लाठी-सरियों के दम पर खेत में खड़ी तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई.

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विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

हरिप्रसाद परसवाल का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. उनका आरोप है कि फसल खराब करने के बाद दबंगों ने खेत पर जबरन कब्जा भी कर लिया. घटना के बाद किसान ने दांतारामगढ़ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की.

घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते, हंगामा मचाते और कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.

दांतारामगढ़ पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.

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जांच के बाद होगी कार्रवाई- पुलिस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मौके की स्थिति, शिकायत और वायरल वीडियो सहित सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jun 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Sikar News CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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