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राजस्थान में 23 दिन में 1.77 लाख का चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा अभियान

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 4 जून से 26 जून तक 1 लाख 77 हजार 34 वाहनों के चालान किए हैं. इनमें से अजमेर सबसे आगे है. वहीं 26 जून को सबसे ज्यादा चलान किए गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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राजस्थान पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है. 4 जून से 26 जून तक सिर्फ 23 दिनों में पूरे प्रदेश में 1 लाख 77 हजार 34 वाहनों के चालान किए गए हैं. पुलिस का फोकस खास तौर पर अवैध काली फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट, अवैध मॉडिफिकेशन, लाल-नीली बत्ती, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहनों पर रहा.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान 64,906 वाहनों पर काली फिल्म, 44,635 पर नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, 24,709 पर अनधिकृत शब्द और स्टिकर, 19,050 पर अवैध मॉडिफिकेशन, 14,255 पर लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर और हूटर तथा 9,479 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न के मामले में कार्रवाई की गई.

26 जून को एक दिन में किए गए 5,307 वाहनों के चालान

पुलिस ने सिर्फ शुक्रवार (26 जून) को ही पूरे प्रदेश में 5,307 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की. इनमें 1,608 वाहनों पर अवैध काली फिल्म, 1,174 पर गलत नंबर प्लेट, 891 पर अवैध मॉडिफिकेशन, 676 पर अनधिकृत शब्द और स्टिकर, 669 पर लाल-नीली बत्ती व हूटर और 289 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न के चालान किए गए.

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711 चलान के साथ अजमेर सबसे आगे, जयपुर में भी सख्ती

जिलों की बात करें तो अजमेर 711 कार्रवाई के साथ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. वहीं जयपुर कमिश्नरेट में 1,270 वाहनों पर कार्रवाई की गई. इनमें जयपुर पश्चिम में 596, जयपुर पूर्व में 414, ट्रैफिक पुलिस ने 198, जयपुर दक्षिण में 61 और जयपुर उत्तर में 1 वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में भी 321 वाहनों पर चालान और अन्य कार्रवाई की गई.

पुलिस का कहना है कि यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. आम लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहनों में किसी भी तरह का अवैध बदलाव या नियमों के खिलाफ उपकरणों का इस्तेमाल न करें. इससे सड़कें सुरक्षित रहेंगी और दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
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