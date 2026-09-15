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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसीकर: काम पर नहीं रखा तो कर दी बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सीकर: काम पर नहीं रखा तो कर दी बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के जलालपुर गांव में एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Updated at : 15 Sep 2026 10:49 PM (IST)
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सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के जलालपुर गांव में मजदूरी पर नहीं रखने से नाराज एक मजदूर ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान आज 15 सितंबर को मौत हो गई. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी 32 वर्षीय लालू यादव, निवासी छपरा, बिहार को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, वारदात 9 सितंबर की अलसुबह करीब 3:30 बजे हुई. आरोपी ने कथित तौर पर पहले दिनभर पीड़ित के घर और आसपास के क्षेत्र की रेकी की. इसके बाद रात में घर में घुसकर सो रहे बुजुर्ग के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी पीड़ित का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया.

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मजदूरी पर नहीं रखने से था नाराज

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले पीड़ित के यहां मजदूरी करता था. दोबारा मजदूरी पर रखने से मना करने पर वह नाराज हो गया था. पुलिस का कहना है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. हमले में बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं. परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस

श्रीमाधोपुर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों से पूछताछ की. जांच के दौरान आरोपी की पहचान लालू यादव के रूप में हुई.

वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद

थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को अनंतपुरा-जैतपुरा के पास से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से कथित तौर पर चोरी किया गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.

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About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Sep 2026 10:48 PM (IST)
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