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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजस्थान सरकार ने मांगी जयपुर रियासत की जमीन की जानकारी, UP के 4 जिलों को भेजा पत्र

राजस्थान सरकार ने मांगी जयपुर रियासत की जमीन की जानकारी, UP के 4 जिलों को भेजा पत्र

राजस्थान सरकार से आए पत्र के मुताबिक 1952 में विलय समझौते का वाला देते हुए संपत्तियों से जुड़े पुराने दस्तावेज और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? इसकी जानकारी मांगी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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राजस्थान सरकार ने जयपुर रियासत की संपत्तियों को उत्तर प्रदेश के शहरों में खंगालना शुरू कर दिया है. इसको लेकर राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को रियासत से जुड़ी जमीनों की जानकारी मांगी है. यूपी में आगरा, प्रयागराज, बनारस और मथुरा जिले में जयपुर रियासत की कई संपत्तियां हैं. जिसकी मौजूदा स्थिति को लेकर के पत्र लिखा गया है. 

राजस्थान सरकार से आए पत्र के मुताबिक 1952 में विलय समझौते का वाला देते हुए संपत्तियों से जुड़े पुराने दस्तावेज और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? इसकी जानकारी मांगी है. इससे जुड़ा एक पत्र आगरा जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम को भी पहुंचा है. इसके बाद दोनों विभागों में पुराने दस्तावेजों की तलाश शुरू कर दी है.

आगरा में जयपुर हाउस की जमीन पर दावा 

राजस्थान सरकार से आए पत्र के मुताबिक आगरा के जयपुर हाउस क्षेत्र में करीब 100 बीघा जमीन जयपुर रियासत की संपत्ति रही है. इसके अलावा दो कोठियों, मनःकामेश्वर मंदिर और सड़क की पट्टी से जुड़ी जमीन का भी रिकॉर्ड मांगा गया है. जयपुर हाउस की कुछ संपत्तियों में वर्तमान में सरकारी कार्यालय चल रहा है. यह जानकारी खुद नगर निगम की जांच में सामने आई है. प्रशासन अब पुराने राजस्व रिकॉर्ड, नगर निगम के दस्तावेज और रियासत से जुड़े अभिलेखों की जांच कर रहा है. 

इन शहरों में भी जमीनों होने का दवा 

राजस्थान सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अलावा प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा में भी जयपुर रियासत की संपत्तियां हैं. सरकार ने उन जिलों के नगर निगम और प्रशासन को भी पत्र भेज कर जानकारी मांगी है.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS JAIPUR NEWS
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