राजस्थान के बारां जिले में 2 दिन पहले एक गाय के बछड़े की नृशंस हत्या की घटना सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है. इसी घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने आज बारां बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला. सुबह से ही शहर के बाजार बंद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया. घटना के बाद से ही कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है.

बंद का असर और बाजारों की स्थिति

बारां बंद के आह्वान के चलते शहर के मुख्य बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और छोटी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया. सर्व हिंदू समाज ने व्यापारियों और आम नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की, जिसका असर सुबह से ही दिखाई देने लगा. बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सार्वजनिक गतिविधियां सीमित रहीं. बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरती और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारियां की गईं.

सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारी

किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों और बाजार क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. अतिरिक्त पुलिस बल के साथ RAC की टुकड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं. एएनआई के अनुसार, उच्च अधिकारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए. बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पुलिस बल को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए.

स्थानीय आक्रोश, मांगें और प्रशासन की अपील

दो दिन पहले हुई बछड़े की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है. लोगों की मांग है कि इस घटना में शामिल दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. पुलिस और प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने को कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.