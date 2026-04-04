चंडीगढ़: BJP हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, ISI साजिश का खुलासा

चंडीगढ़ में बीजेपी हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना की साजिश में शामिल गिरफ्तार आरोपियों में बलविंदर लाल उर्फ शम्मी, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रूबल चौहान और मनजीत उर्फ अभिजीत शर्मा हैं.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्रेनेड और कुछ गोलियां आरोपियों के पास से बरामद की गई हैं. हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.

पाकिस्तान की ISI की साजिश का खुलासा

शुरुआती जांच में पाकिस्तान की ISI की साजिश का खुलासा हुआ है. पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर्स की पहचान की गई है जिनके इशारे पर ये हमला हुआ है. हमले के लिए कई सब-मॉड्यूल और नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया.