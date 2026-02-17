दिल्ली में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं इससे पहले इंटरव्यू के लिए 6-8 से नामों का पैनल तैयार किया गया था. लेकिन इस लिस्ट से रीलबाज नेता निर्मल चौधरी का नाम बाहर कर दिया गया है. निर्मल चौधरी को सचिन पायलट गुट का माना जाता है. निर्मल का नाम पैनल से बाहर होने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

दिल्ली में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आयोजित होने जा रहे इंटरव्यू में राजस्थान से विनोद जाखड़ का नाम पैनल में शामिल किया गया है. विनोद जाखड़ वर्तमान समय में NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है. विनोद जाखड़ इससे पहले भी पैनल में शामिल हो चुके हैं लेकिन, पिछली बार उनका चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं किया गया.

सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं निर्मल चौधरी

दूसरी तरफ निर्मल चौधरी भी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश में थे लेकिन, उनका नाम पैनल तक में शामिल नहीं किया गया तो उनको नज़रअंदाज करने के पीछे भी सियासी लड़ाई बतायी जा रही है. बताया जा रहा है कि निर्मल चौधरी सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं ऐसे में पायलट गुट के ही एक विधायक से निर्मल चौधरी की अनबन की चर्चा है.

विधायक से दुश्मनी पड़ गई भारी !

NSUI जुड़े सूत्र बताते हैं कि निर्मल चौधरी को इन विधायक महोदय से दुश्मनी महंगी पड़ गई साथ ही एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि निर्मल चौधरी कांग्रेस में रहने के बावजूद भाजपा से जुड़े लोगों के संपर्क में है. जिसकी शिकायत NSUI के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली तक पहुँचा दी. इन्हीं वजह से निर्मल चौधरी को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंटरव्यू पैनल में शामिल नहीं किया गया.

निर्मल चौधरी अक्सर अपनी रील बाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी रील खूब वायरल होती है चाहे फिर वो उनके रवैये को लेकर हो या फिर उनकी बयानबाजी को लेकर हो. लेकिन, अंदरखाने चर्चा है कि निर्मल चौधरी को उनकी रीलबाजी महंगी पड़ गई है.