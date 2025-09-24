हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRPSC का यह रिजल्ट चौंकाने वाला! स्कूल लेक्चरर के 225 पदों पर होनी थी भर्ती, केवल इतने हुए पास

RPSC का यह रिजल्ट चौंकाने वाला! स्कूल लेक्चरर के 225 पदों पर होनी थी भर्ती, केवल इतने हुए पास

RPSC School Lecturer Exam: RPSC ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किया, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के 225 पदों के लिए केवल 6 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए. 386 कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित हुए.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Sep 2025 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई 2025 को किया गया था. इस भर्ती में लेक्चरर के 2202 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2024 से शुरू की गई थी. इस एग्जाम में अलग-अलग विषयों के अलग-अलग पद शामिल थे.

राजनीतिक विज्ञान के 225 पद थे, जिसके लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था. भर्ती के लिए लिखित एग्जाम 6 जुलाई 2025 को हुआ और रिजल्ट 23 सितंबर को जारी किए गए. ये नतीजे चौंकाने वाले थे.

225 सीटें, केवल 6 कैंडिडेट कैसे हुए पास?
राजनीतिक विज्ञान विषय के 225 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन पूरे प्रदेश भर में केवल 6 लोग ही एग्जाम पास कर पाए. यह रिजल्ट राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है. आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में केवल 6 अभ्यर्थी ही कैसे पास हो सके? 

386 कैंडिडेट इस वजह से अयोग्य घोषित
वहीं, आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में विशेष निर्देशों के पॉइंट-5 के मुताबिक, 10 फीसदी से ज्यादा प्रश्नों में पांच में से एक भी विकल्प न चुनने पर 386 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. RPSC ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में अयोग्य घोषित किए गए 386 अभ्यर्थियों के रोल नंबर अलग से वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं.

जारी हुए नतीजे में राजनीतिक विज्ञान विषय में केवल 6 अभ्यर्थी ही पास हुए. आयोग की ओर से लगाए गए नियमों के चलते 386 अभ्यर्थी परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिए गए. ऐसे में राजनीतिक विज्ञान विषय के नतीजे को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं.

RPSC में 3 सदस्यों की नियुक्ति
इसके अलावा, यह भी बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है. लंबे समय से आयोग में सदस्यों के पद रिक्त चल रहे थे ऐसे में राज्य सरकार ने राज्यपाल के आदेश से तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉ. अशोक कलवार, डॉ. सुशील कुमार बिस्सू शामिल है. राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों के 6 पद रिक्त थे ऐसे में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब तीन पद रिक्त रहे हैं.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 24 Sep 2025 07:11 AM (IST)
Tags :
RPSC RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
ट्रेंडिंग
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget