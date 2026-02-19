हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानवैष्णो देवी से ज्यादा राजस्थान के इन मंदिरों में चढ़ रहा चढ़ावा, टूट रहे रिकॉर्ड, देखें लिस्ट

वैष्णो देवी से ज्यादा राजस्थान के इन मंदिरों में चढ़ रहा चढ़ावा, टूट रहे रिकॉर्ड, देखें लिस्ट

Rajasthan News: भारत के मंदिरों हर साल लाखों ताबाद में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है. ताजा आंकड़ो के अनुसार जानें कि साल 2025 में किन मंदिरों में सबसे ज्यादा लोगों के दर्शन किए.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 19 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारत एक आस्था का देश है. यहां लोगों का धार्मिक स्थलों से जुड़ाव काफी मायने रखता है. भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने जाते हैं. श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं. श्रद्धालुओं की आस्था में सीकर जिला स्थित खाटू श्याम जी अब वैष्णो देवी और शिरडी के सांई बाबा से आगे निकल गए हैं

बता दें कि राजस्थान में श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में सीकर जिले का खाटू श्याम जी मंदिर 2025 में 2.54 करोड़ से अधिक भक्तों के साथ पहले स्थान पर रहा. वहीं डीग जिले का पूंछरी का लौठा मंदिर 54 फीसदी बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा. ये बदलाव भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद हुआ है. पर्यटन विभाग के अनुसार 2025 में प्रदेश के 10 प्रमुख मंदिरों में करीब 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे.

टॉप मंदिरों की रैंकिंग और आंकड़े

राजस्थान पर्यटन विभाग के 2025 के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या इस प्रकार रही. खाटू श्याम जी, सीकर 258 लाख. पूंछरी का लौठा, डीग 147.12 लाख. अजमेर पुष्कर 132 लाख. सांवलियाजी सेठ 119.40 लाख. दरगाह शरीफ, अजमेर 84.61 लाख. जैसलमेर का रामदेवरा 72.33 लाख. खाटू श्याम जी लगातार शीर्ष पर बना हुआ है.

बढ़ोतरी और गिरावट का रुझान

पूंछरी का लौठा मंदिर ने 2024 के मुकाबले 54 फीसदी वृद्धि दर्ज कर पुष्कर को पीछे छोड़ दिया. हालांकि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण सवाई माधोपुर जिले का शिवाड़ शिव मंदिर 9वें से 10वें स्थान पर खिसक गया. श्रद्धालुओं में कमी के बावजूद हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी मंदिर 10वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया. सालासर हनुमान, अजमेर दरगाह शरीफ, रामदेवरा और केला देवी मंदिर अपने स्थान पर कायम रहे, जबकि सांवलियाजी सेठ तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया.

धार्मिक पर्यटन और विकास योजनाएं

फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के अनुसार धार्मिक पर्यटन से परिवहन, हस्तशिल्प और होटल उद्योग को बड़ा लाभ मिल रहा है. दैनिक भास्कर के अनुसार, उन्होंने ऑनलाइन दर्शन बुकिंग और धार्मिक सर्किट मजबूत करने की मांग की. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने डीग के पूंछरी का लौठा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है, जिसमें ठहरने की सुविधा, प्रदर्शनी क्षेत्र और पार्किंग विकसित होगी. 

राजस्थान में करीब 39,392 मंदिर और देश में लगभग 7.5 लाख हिंदू मंदिर होने का अनुमान है. प्रति एक लाख आबादी पर प्रदेश में 47 मंदिर हैं, जबकि देश में मंदिरों की संख्या में तमिलनाडु पहले और राजस्थान छठे स्थान पर है. पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में सबसे ज्यादा 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Khatu Shyam Ji RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
वैष्णो देवी से ज्यादा राजस्थान के इन मंदिरों में चढ़ रहा चढ़ावा, टूट रहे रिकॉर्ड, देखें लिस्ट
वैष्णो देवी से ज्यादा राजस्थान के इन मंदिरों में चढ़ रहा चढ़ावा, टूट रहे रिकॉर्ड, देखें लिस्ट
राजस्थान
Rajasthan: जालोर में शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की कर दी हत्या, धारदार हथियार से काटा गला
राजस्थान: जालोर में शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की कर दी हत्या, धारदार हथियार से काटा गला
राजस्थान
सिरोही में पिता ने ही 8 साल की मासूम से किया रेप, POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास में भेजा
सिरोही में पिता ने ही 8 साल की मासूम से किया रेप, POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास में भेजा
राजस्थान
राजस्थान विधानसभा में गूंजा अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौतों का मुद्दा, अशोक गहलोत ने की जांच की मांग
राजस्थान विधानसभा में गूंजा अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौतों का मुद्दा, अशोक गहलोत ने की जांच की मांग
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget