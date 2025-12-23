राजस्थान के उत्तरी जिलों में ठंड की वजह से बढ़ते कोहरे का असर दिखाई देने लगा है. इससे सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है. जैसलमेर और हनुमानगढ़ सहित कई ज़िलों में सुबह के समय कोहरे की चादर फैली हुई नज़र आई, जिस वजह से इन इलाकों में सुबह के समय यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

वहीं जैसलमेर, जयपुर, भिवाड़ी सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता भी ख़तरनाक हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में घने कोहरे के साथ शीत लहर का भी असर दिखाई देगा.

राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का असर बढ़ा

राजस्थान के कई ज़िलों में घने कोहरे के कारण तापमान 2-8 डिग्री तक गिरा है और उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर भी अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है. जिसके चलते हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर सहित कई ज़िलों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ चुका है.

बढ़ती ठंड के साथ AQI लेवल भी बढ़ा

भिवाड़ी सहित कई शहरों की हवा ज़हरीली हो गई है और बढ़ती सर्दी के कारण हवा की गुणवत्ता ओर भी ख़राब होती जा रही है. मंगलवार की सुबह का AQI लेवल 356 रिकॉर्ड हुआ, वहीं जैसलमेर का AQI लेवल भी 350 के क़रीब रहा. देश की राजधानी दिल्ली मे जिस तरह का प्रदूषण फैला हुआ है, उसी तरह से जयपुर ,भिवाड़ी, जैसलमेर का AQI लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

कोहरे के चलते विजिबिलिटी में आई दिक्कतें

हवा में फैले प्रदूषण और कोहरे के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक बूंदी, कोटा, समेत कई शहरों में कोहरे का असर देखने को मिला. वहीं कोहरे के चलते कई ज़िलों में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रही.

शेखावटी समेत कई शहरों के तापमान में हुई बढ़ोतरी

बढ़ते कोहरे और उत्तरी हवाओं के कमज़ोर पढ़ने के चलते शेखावटी समेत कई शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई. सीकर ज़िले के फ़तेहपुर क़स्बे में पिछले कई दिनों से तापमान सिंगल डिजिट में था. जिसके लंबे समय बाद फ़तेहपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया.