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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगौ-संरक्षण और मंदिरों पर शंकराचार्य सदानंद, एबीपी न्यूज से खास बातचीत

गौ-संरक्षण और मंदिरों पर शंकराचार्य सदानंद, एबीपी न्यूज से खास बातचीत

Rajasthan News In Hindi: द्वारका-शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्र सरकार से गौमाता को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने और सख्त कानून की मांग की है.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 21 Aug 2026 02:14 PM (IST)
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सिरोही में द्वारका-शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने सनातन धर्म, गौ-संरक्षण, मंदिरों की व्यवस्था और देश की आध्यात्मिक परंपराओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शंकराचार्य ने केंद्र सरकार से गौमाता को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने, गौहत्या पर प्रभावी रोक लगाने और इसके लिए सख्त कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की.

शंकराचार्य ने कहा कि जब, महाराष्ट्र में गाय को ‘राज्यमाता’ का दर्जा दिया जा सकता है तो राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में क्यों नहीं? और महाराष्ट्र सरकार पहले ही गाय को 'राज्य माता' घोषित कर चुकी है, तो पूरे देश में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान क्यों नहीं दिया जा सकता? उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और सनातन परंपरा से जुड़ा प्रश्न है.

‘गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले’

शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि देश में लंबे समय से गौ-संरक्षण को लेकर आंदोलन होते रहे हैं और अनेक संत-महात्माओं ने गौमाता की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं. उनका कहना है कि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलने से उसके संरक्षण और सम्मान की दिशा में एक मजबूत राष्ट्रीय संदेश जाएगा. उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य, वैष्णव आचार्य, संत समाज और गोपालक सहित सनातन समाज की भावना है कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए.

शंकराचार्य ने अवैध रूप से संचालित कत्लखानों और गौवंश की तस्करी के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने केंद्र सरकार से गौहत्या रोकने के लिए प्रभावी केंद्रीय कानून बनाने और मौजूदा कानूनों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने की मांग की.

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‘गौ-संरक्षण से कृषि और पर्यावरण को भी लाभ’

गौ-संरक्षण को केवल धार्मिक विषय मानने के बजाय शंकराचार्य ने इसे भारतीय कृषि व्यवस्था से भी जोड़कर देखा. उन्होंने देशी खाद और गो-आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की बात कही. रासायनिक खादों और कृषि में बढ़ते रासायनिक उपयोग को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि देश को अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दावों को व्यापक सामाजिक और वैज्ञानिक विमर्श के संदर्भ में देखने की आवश्यकता भी बताई.

‘हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों?’

मंदिरों की व्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं के सवाल पर शंकराचार्य ने सरकार की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में मंदिर हैं और अनेक बड़े मंदिर सरकारी नियंत्रण या प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन हैं. उनका तर्क है कि यदि सरकार धार्मिक स्थलों की व्यवस्था अपने हाथ में लेती है, तो फिर यह व्यवस्था सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए समान होनी चाहिए.

शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि यदि सरकार धर्मनिरपेक्ष है और संविधान सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण की बात करता है, तो केवल हिंदू मंदिरों की व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण क्यों? उन्होंने कहा कि मंदिरों की धार्मिक व्यवस्था का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए, जिन्हें धर्म, परंपरा और पूजा-पद्धति की समझ हो. उनके मुताबिक, जिस कार्य की विशेषज्ञता जिस व्यक्ति या संस्था के पास है, वही कार्य उसे सौंपा जाना चाहिए.

अयोध्या को लेकर भी शंकराचार्य का बड़ा बयान

अयोध्या स्थित राम मंदिर का संदर्भ देते हुए शंकराचार्य ने मंदिर व्यवस्था और धार्मिक कार्यों में योग्य एवं धर्मनिष्ठ लोगों की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मंदिरों की व्यवस्था, पूजा-पाठ और धार्मिक परंपराओं का संचालन संत-महात्माओं, धर्माचार्यों और धर्म के प्रति निष्ठावान लोगों के मार्गदर्शन में होना चाहिए. शंकराचार्य ने अयोध्या के उदाहरण के जरिए यह संदेश दिया कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं में यदि योग्य और परंपराओं की समझ रखने वाले लोगों को उचित भूमिका नहीं मिलेगी, तो विवाद और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.

‘यही परिणाम आएगा, जो अयोध्या में आया’

शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने मंदिरों की व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि मंदिर की व्यवस्था, पूजा-पाठ और धार्मिक परंपराओं का संचालन उन लोगों के मार्गदर्शन में होना चाहिए, जिन्हें धर्म और धार्मिक परंपराओं की वास्तविक समझ हो. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अयोध्या का उदाहरण दिया. शंकराचार्य ने कहा कि जब धार्मिक कार्य ऐसे लोगों को सौंपे जाते हैं, जिनके पास उस कार्य की दक्षता नहीं है, तो उसका परिणाम वही होता है जो राम मंदिर अयोध्या में देखने को मिला.

यानी शंकराचार्य ने अयोध्या के उदाहरण के माध्यम से सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया कि क्या देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की व्यवस्था और धार्मिक निर्णयों में धर्माचार्यों एवं परंपरा के जानकार संतों की भूमिका पर्याप्त है? यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बात किसी सामान्य धार्मिक वक्ता ने नहीं, बल्कि द्वारका-शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ने कही है.

सरकार धर्मनिरपेक्ष है, फिर हिंदू मंदिरों पर ही अधिकार क्यों?’

शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि मंदिरों की व्यवस्था, पूजा-पाठ और धार्मिक स्थलों की परंपराओं से जुड़े कार्यों में साधु-संतों, महात्माओं और धर्म के प्रति निष्ठावान लोगों की भूमिका होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि गृहस्थ आश्रम के लोगों को भी ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके भीतर धर्म और परंपरा के प्रति निष्ठा एवं समझ होना आवश्यक है.

शंकराचार्य ने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है. यदि सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, तो फिर हिंदू मंदिरों की व्यवस्था पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों होना चाहिए? उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार धार्मिक स्थलों का संचालन अपने हाथ में लेती है, तो क्या देश के सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए समान व्यवस्था लागू की जा सकती है? मंदिरों की व्यवस्था के बहाने शंकराचार्य ने सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता की व्यावहारिक व्याख्या पर सवाल खड़ा किया.

‘हिंदू समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी’

शंकराचार्य ने केवल सरकारों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हिंदू समाज की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के मत से बनती हैं. उनका कहना था कि आजादी के बाद लंबे समय से यदि हिंदू समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो समाज को भी विचार करना चाहिए कि वह अपने जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा रखता है. उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता को अपनी आवश्यकताओं एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रखना चाहिए.

‘सरकार का काम केवल सड़क, मकान और रोजगार तक सीमित नहीं’. शंकराचार्य ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल सड़क, मकान, कपड़ा और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए. भारत की पहचान एक आध्यात्मिक और सनातन परंपरा वाले देश के रूप में भी है. उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक परंपराओं और धार्मिक विरासत का संरक्षण भी शासन की जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था से सत्ता में आए या किसी अन्य तरीके से शासन करे, उसे देश की संस्कृति और परंपराओं को मनमाने ढंग से बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए.

युवाओं को शंकराचार्य का संदेश, ‘दिखावा नहीं, आचरण जरूरी’

युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म को केवल दिखावे या प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहिए. धर्म का वास्तविक महत्व उसके आचरण में है. उन्होंने युवाओं से अपनी प्राचीन परंपराओं, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों को समझने और उनका अनुसरण करने का आह्वान किया. उनका कहना था कि जीवन में धर्म और संस्कारों के प्रति निष्ठा व्यक्ति को सुख और शांति की दिशा में ले जाती है.

‘तीर्थ स्थल पर्यटन के लिए नहीं, आस्था के लिए हैं’

तीर्थस्थलों को लेकर भी शंकराचार्य ने स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि भारत में घूमने और पर्यटन के लिए अनेक स्थान हैं, लेकिन तीर्थस्थलों की अपनी अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता है.
उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और धर्मनिष्ठा के भाव से की जानी चाहिए. शंकराचार्य के मुताबिक, सनातन परंपरा की शक्ति उसके बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, संस्कारों और आचरण में है.

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Published at : 21 Aug 2026 02:14 PM (IST)
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