राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, अब EVM से नहीं बैलेट पेपर से होंगे सरपंच के इलेक्शन

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है. इस बदलाव के तहत अब पंच और सरपंच के चुनाव में मतदान EVM से नहीं बल्कि बैलट पेपर से कराए जाने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान पुरानी प्रक्रिया के तहत EVM से किए जाएंगे.

बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराए जाएंगे सरपंच के चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से कराए जाने हैं. ऐसे में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव EVM से होने हैं, लेकिन यदि किसी जगह EVM कम पड़ती है या किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो, वहां भी बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कहीं भी मतदान प्रक्रिया में व्यवधान पैदा न हो सके.

आपको बता दें राजस्थान में पिछले तीन पंचायती राज चुनावों से पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित सभी पदों के चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए जाते रहे हैं. पिछला पंचायती राज चुनाव भी पूरी तरह ईवीएम से हुआ था. ऐसे में लंबे समय बाद पंच और सरपंच चुनावों में बैलेट प्रणाली की वापसी को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

समय-सीमा को देखते हुए EVM और बैलेट पेपर के होंगे विकल्प

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने है. वहीं किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और शांत और सुरक्षित माहौल में मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया जा सके, इसलिए EVM की भी सीमित उपलब्धता कराई गई है. इसी को देखते हुए EVM और बैलेट पेपर दोनों विकल्पों को साथ में रखा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो सके.