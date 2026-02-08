आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
Emergency Landing: विमान के पायलट ने तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद एहतियात के तौर पर बागलकोट के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की. इस घटना में ट्रेनर और कैडेट दोनों सुरक्षित हैं.
कर्नाटक के बागलकोट के पास रविवार (8 फरवरी, 2026) को रेडबर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग अकैडमी लिमिटेड का एक ट्रेनिंग विमान- सेसना 172 की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. यह इमरजेंसी लैंडिंग विमान में आसमान में उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी के कारण कराई गई.
दरअसल, यह विमान बेलगावी एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर उड़ान भर रहा था. तभी विमान में अचानक तकनीकी खराबी का पता चला. इसके बाद ट्रेनिंग विमान के पायलट ने एहतियात के तौर पर बागलकोट के पास एक खेत में फोर्स्ड लैंडिंग की. दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं. विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VT-EUC है.
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं
इस घटनाक्रम में राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. ट्रेनी विमान के खेत में गिरने से पहले ही विमान में मौजूद ट्रेनर कैप्टन कुनाल मल्होत्रा और ट्रेनी कैडेट गौतम शंकर ने इजेक्ट कर लिया था. हालांकि, दोनों को हल्की चोटें आईं हैं और उन्हें बेलगावी के नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं.
कहां जा रहा था ट्रेनी विमान?
बेलगावी पुलिस के मुताबिक, यह घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बाबालेश्वर तालुक के मंगलुरु गांव में घटी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह ट्रेनी विमान कलबुर्गी से बेलगावी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में तकनीकी खराबी के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.
एविएशन सेक्टर में बड़े सुधार की जरूरत
देश में आए दिन किसी न किसी विमान में तकनीकी खराबी की समस्या बार-बार सामने आ रही हैं. यह सभी घटनाएं लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत हैं. ताकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जैसे विनाशकारी हादसे को घटने से पहले ही रोका जा सके.
