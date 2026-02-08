बेंगलुरु में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 26 साल के जिम ट्रेनर ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की सगाई दूसरी जगह हो गई थी. मृतक का नाम किरण है, जो महालक्ष्मी लेआउट के गेलेयारा बालागा लेआउट का रहने वाला था. मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. इसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी ही प्रेमिका और उसकी मां को ठहराया है. मृतक लड़की के साथ तीन साल से रिलेशनशिप में था.

घटना उस वक्त सामने आई, जब शनिवार की शाम को उसने अपने कमरे को लॉक कर फांसी लगा ली. परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि पिछले दो हफ्तों से वो काफी परेशान चल रहा था. जब लड़की ने उसे सगाई के बारे में बताया, शादी का कार्ड और साड़ी दिखाई.

मां से पेन और कागज मांगा, और फिर कर लिया कमरा बंद

बताया गया है कि युवक वेलेंटाइन डे पर लड़की को गिफ्ट देने की योजना बना रहा था. उसकी शादी की खबर सुनकर वो टूट गया था. उसी शाम घर लौटने के बाद लड़के ने अपनी मां से एक पेन और कागज मांगा था. हालांकि मां ने कागज और पेन मांगने अपने बेटे के इस रवैये पर हैरानी जताई थी, लेकिन बेटे ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखने का कहकर पेन और कागज की मांग की थी.

इसके बाद वह कमरे में खुद को बंद करके फांसी के फंदे पर झूल गया. परिवार के लोगों ने पहले तो फोन लगाया, लेकिन जब वो नहीं उठा तो उन्होंने उसके कमरे का गेट तोड़ दिया. जहां उसे फंदे से लटका पाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई. मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया. सुसाइड नोट में लड़की और उसकी मां पर गंभीर आरोप थे. उसने सुसाइड नोट में फोन का पासवर्ड भी लिखा था. परिवार के लोगों का कहना है कि लड़के ने अपनी कमाई का पैसा प्रेमिका के लोन चुकाने के लिए खर्च किया था. उसने लड़की को मिलवाया भी था. यह कहते हुए कि वह उससे शादी करने की योजना बना रहा है. पुलिस ने शव को बरामद कर, मुर्दाघर भेज दिया. परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जा रही है.