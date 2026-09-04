सागवाड़ा निकाय चुनाव: क्या है BJP का 'मिशन 25'? बनाया यह खास प्लान

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सागवाड़ा विधायक कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया.

बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई. गजेंद्र पटेल ने पार्टी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चुनाव में सफलता के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ मैदान में उतरना होगा.

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BJP ने रखा सभी 25 वार्ड जीतने का लक्ष्य

गजेंद्र पटेल ने सागवाड़ा नगर पालिका के सभी 25 वार्डों में भाजपा की जीत का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सागवाड़ा नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाना है. इसके लिए संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय होकर काम करना होगा.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेदों को दूर रखते हुए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय और जनता के साथ सीधा संवाद पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह

बैठक के दौरान नगर पालिका चुनाव में भाजपा की ओर से मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भी उत्साह बढ़ाया गया. गजेंद्र पटेल ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपने-अपने वार्ड में जनता के बीच लगातार संपर्क करने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी और कार्यकर्ता को अपने वार्ड में संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए. चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास भाजपा की ताकत बनेगा.

मोदी और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों को बनाया चुनावी मुद्दा

गजेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भी सरकार विकास और जनकल्याण की दिशा में काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें.

संगठन की एकजुटता पर दिया जोर

बैठक में गजेंद्र पटेल ने संगठन की एकजुटता को चुनावी जीत की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी को मिलकर पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा। वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत के लिए हर कार्यकर्ता को अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी होगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव को मिशन के रूप में लेते हुए पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया.

सागवाड़ा में भाजपा बोर्ड बनाने का संकल्प

बैठक के अंत में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने सागवाड़ा नगर पालिका में पार्टी का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया. गजेंद्र पटेल ने कहा कि यदि संगठन एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरता है तो भाजपा को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा.

सागवाड़ा में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की इस बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. अब आगामी दिनों में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान के साथ सागवाड़ा की सियासत और भी गर्माने के आसार हैं. भाजपा की ओर से सभी 25 वार्डों में जीत का लक्ष्य तय किए जाने के बाद पार्टी की चुनावी रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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