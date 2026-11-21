जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस मंडला कलां के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि इसमें तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल 15 से 20 यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी यात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ये सभी रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन करने के बाद वापस गुजरात लौट रहे थे. इसी दौरान मंडला कलां के पास बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे. फिलहाल दुर्घटना के कारणों और मृतकों एवं घायलों की पहचान को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है.