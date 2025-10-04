राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 500 यूनिट तक दरें घटीं, जानें पूरा टैरिफ प्लान

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (RERC) ने प्रदेशवासियों के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी कर दिया है. नए नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलेगी. खासकर उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो कम से मध्यम स्तर तक बिजली का उपभोग करते हैं. वहीं, कुछ कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए गए हैं.

नए टैरिफ प्लान के मुताबिक, 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर पहले जैसा ही चार्ज लगेगा. यानी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा. 50 यूनिट तक उपभोग पर बिजली दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी.

150 यूनिट तक उपभोग वालों को राहत

50 से ज्यादा लेकिन 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए राहत है. इस कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज को 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है. वहीं, बिजली दर भी 6.50 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपये कर दी गई है. इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम परिवारों को मिलेगा.

150 से 500 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को भी फायदा

150 से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए भी राहत आई है. पहले यहां 7.35 रुपये प्रति यूनिट दर थी, जिसे घटाकर अब 7 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह 300 से 500 यूनिट तक के उपभोग पर भी बिजली दर 7.65 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7 रुपये कर दी गई है.

500 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करने वालों को भी नई दरों से फायदा होगा. पहले यहां 7.95 रुपये प्रति यूनिट दर थी, जिसे घटाकर अब 7.50 रुपये कर दिया गया है. हालांकि इस कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी की गई है.

फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी

जहां बिजली दरों में राहत दी गई है, वहीं फिक्स्ड चार्ज में इजाफा किया गया है. 500 यूनिट तक खपत वालों का फिक्स्ड चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.

500 यूनिट से ज्यादा उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 450 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है. वहीं 50 kVA से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर भी फिक्स्ड चार्ज बढ़कर 275 रुपये से 300 रुपये प्रति kVA मासिक बिल कर दिया गया है.

नए टैरिफ से आम उपभोक्ताओं को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ज्यादा बिजली खर्च करने वाले घरों और बड़े उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज बढ़ने का असर महसूस होगा. छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना फायदेमंद साबित होगी क्योंकि उनकी मासिक बिजली दरों में कमी आएगी.