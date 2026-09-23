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राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई हैं. बुधवार से आरक्षण लॉटरी की शुरुआत हो चुकी है. गुरुवार को उपखंड स्तर पर आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पार्टियां अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. बुधवार (23 सितंबर) से आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम शुरू हो गया है. गुरुवार (24 सितंबर) को लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने की उम्मीद है. 

नगर निकाय के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए पटखनी देने की तैयारी में है. बीजेपी को इसका एहसास भी है, लिहाजा वह पंचायत चुनाव के अभियान का आगाज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कराने जा रही है.

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अगले महीने होंगे पंचायत चुनाव

राजस्थान में पंचायत चुनाव अगले महीने होंगे. चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की तैयारी है. इस चुनाव में तकरीबन चार करोड़ वोटर मतदान करेंगे. डेढ़ लाख से ज्यादा पदों पर चुनाव होंगे. इनमें जिला परिषद सदस्य के 1403 पद, पंचायत समिति प्रधान के 457 पद, पंचायत समिति सदस्य के 8245 पद, सरपंच के 14403 पद और वार्ड पंच के 1 लाख 30 हजार 589 पद शामिल हैं. 

राज्य में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव को दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. यह चुनाव राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार के पौने तीन साल के कामकाज का लिटमस टेस्ट भी होगा. नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, उसके बाद पंचायत चुनाव में बीजेपी की राह कतई आसान नहीं दिख रही है. 

दोनों पार्टियों ने करना शुरू किए बड़े दावे

दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को लेकर अभी से बड़े-बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और जयपुर शहर से विधायक रफीक खान का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में तमाम तरह की गड़बड़ी, बेईमानी और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले एक फीसदी वोट भी ज्यादा नहीं मिल सके. 

उनका दावा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी. बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा. दूसरी तरफ बीजेपी पंचायत चुनाव के अभियान का आगाज शुक्रवार से करने जा रही है. पंचायत चुनाव के लिए तैयार किए गए 90  विशेष रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. 

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा?

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. हमने पहले से ही पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी. नगर निकाय चुनाव के मुकाबले पंचायत चुनाव में कांग्रेस को और भी बुरी तरह हराएंगे.

पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर के पदों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जा चुकी है. गुरुवार को उपखंड स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी. लॉटरी की रिपोर्ट मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Sep 2026 08:03 PM (IST)
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