राजस्थान BJP चीफ बोले, 'अगर US-PAK का युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं'

राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौड़ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है. साथ ही ये भी कहा कि लेकिन अगर हमारे बीच युद्ध होता है तो हम भारत के साथ हैं. राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के साथ-साथ मदन राठौड़ राज्यसभा के सांसद भी हैं.

राठौड़ गुरुवार (15 अक्टूबर) को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर जयपुर के प्रदेश कार्यालय में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होना चाहिए.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति के विचारों और उनके बताए रास्तों को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने हमेशा सादगी के साथ रहने के अलावा पड़ोसियों की मदद करने की भी सीख दी थी.

VIDEO | Rajasthan BJP chief Madan Rathore says, "If war breaks out between US and Pakistan, we will stand with Pakistan as it is our neighbour." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/I5sJgZuB2f — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026

हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने इसके लिए जो उदाहरण दिया वह विवादित है. उन्होंने पाकिस्तान को लेकर उदाहरण तो दिया, लेकिन यह भूल गए कि यह वही पाकिस्तान है, जिसने भारत में तमाम बार आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है. भारत ने उसे अपने रिश्ते हर तरह से खत्म कर रखे हैं.

ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, उस वक्त में मदन राठौड़ का यह बयान न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि आने वाले दिनों में उनके साथ ही बीजेपी के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है.

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