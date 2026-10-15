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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान BJP चीफ बोले, 'अगर US-PAK का युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं'

राजस्थान BJP चीफ बोले, 'अगर US-PAK का युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं'

राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते अगर अमेरिका से पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है हम पाकिस्तान के साथ हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौड़ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है. साथ ही ये भी कहा कि लेकिन अगर हमारे बीच युद्ध होता है तो हम भारत के साथ हैं. राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के साथ-साथ मदन राठौड़ राज्यसभा के सांसद भी हैं.

राठौड़ गुरुवार (15 अक्टूबर) को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर जयपुर के प्रदेश कार्यालय में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होना चाहिए.  

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति के विचारों और उनके बताए रास्तों को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने हमेशा सादगी के साथ रहने के अलावा पड़ोसियों की मदद करने की भी सीख दी थी.

हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने इसके लिए जो उदाहरण दिया वह विवादित है. उन्होंने पाकिस्तान को लेकर उदाहरण तो दिया, लेकिन यह भूल गए कि यह वही पाकिस्तान है, जिसने भारत में तमाम बार आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है. भारत ने उसे अपने रिश्ते हर तरह से खत्म कर रखे हैं. 

ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, उस वक्त में मदन राठौड़ का यह बयान न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि आने वाले दिनों में उनके साथ ही बीजेपी के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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