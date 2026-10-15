राजस्थान: पंचायत चुनाव से पहले डूंगरपुर पुलिस अलर्ट, गश्त बढ़ाने पर जोर

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में जिले के वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में चुनावी सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक के दौरान जिले के संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई. जिन क्षेत्रों में पूर्व में चुनावी विवाद, आपसी रंजिश या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की घटनाएं सामने आई हैं, वहां विशेष सतर्कता बरतने और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया.

अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर होगी निगरानी

पुलिस अधीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका वाले असामाजिक तत्वों, आदतन अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए. जरूरत के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

अवैध शराब, नकदी और प्रलोभन पर रहेगी नजर

चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी या अन्य प्रलोभन बांटने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही अंतर-जिला सीमाओं और थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच करने पर जोर दिया गया.

भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरों और भड़काऊ पोस्ट पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए. पुलिस अधिकारियों को ऐसी सामग्री की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि चुनाव के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे.

शांति समितियों और सीएलजी सदस्यों के साथ होगा संवाद

पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समितियों, सीएलजी और वागड़ वीर युवा सीएलजी सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए. इसका उद्देश्य आमजन के साथ संवाद बनाए रखना, स्थानीय स्तर पर समन्वय बढ़ाना और संभावित विवादों को समय रहते रोकना है.

डूंगरपुर पुलिस की आमजन से अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से चुनाव के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि के किसी भी संदेश को आगे साझा नहीं करने का आग्रह किया गया है.

पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों, अवैध प्रलोभन या भय का माहौल बनाने के प्रयासों की सूचना नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को देने की अपील भी की है. पंचायती राज चुनावों से पहले डूंगरपुर पुलिस का फोकस संवेदनशील मतदान केंद्रों की निगरानी, अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर रोक और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर है.

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