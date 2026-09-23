AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव

एम्स जोधपुर में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. राजनरेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. डॉ. यादव सुबह तक अस्पताल में मरीजों का उपचार कर रहे थे, लेकिन लंच के समय अचानक उनके दिखाई नहीं देने से अस्पताल में उनकी तलाश शुरू की गई. काफी देर तक तलाश करने के बाद अस्पताल परिसर के बाथरूम में उनका शव मिला.

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर ने आत्महत्या की है, लेकिन जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आ सकेगा.

बाथरूम में मिला शव

जानकारी के अनुसार, डॉ. राजनरेश यादव सुबह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे. लंच के समय वो अचानक अस्पताल से गायब हो गए. जब काफी देर तक उनका पता नहीं चला तो अस्पताल परिसर में मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने उनकी तलाश शुरू की. इसी दौरान बाथरूम में डॉ. यादव के मृत मिलने की सूचना सामने आई.

घटना की जानकारी मिलते ही बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी. बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस ने मौत के वास्तविक कारणों को लेकर अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है. पुलिस घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है.

मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

साथ ही अस्पताल में डॉ. यादव की ड्यूटी, उनकी गतिविधियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर भी जांच की जा रही है. पुलिस ने डॉ. यादव के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिजनों के जोधपुर पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. डॉ. राजनरेश यादव की अचानक हुई मौत की खबर से अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों में भी शोक का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.