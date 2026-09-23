सिरोही में मंदिर के पास फायरिंग, एक युवक की मौत; दूसरा गंभीर घायल

राजस्थान के सिरोही जिले में पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कांटल गांव के पास बोरलीवाला वीर बावजी मंदिर क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 7 बजे फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई. फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. गंभीर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से सिरोही जिला अस्पताल रेफर किया गया.

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फायरिंग में एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

पिण्डवाड़ा थानाधिकारी छैल सिंह के अनुसार, फायरिंग की घटना में ठंडी बेरी निवासी भगाराम गरासिया, उम्र करीब 30 से 35 वर्ष, की मौत हो गई. वहीं ठंडी बेरी निवासी कालूराम गरासिया गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने घायल कालूराम को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से सिरोही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है.

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने मौके पर एरिया सीज कर दिया. साथ ही घटनास्थल पर मेडिकल टीम और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं.

एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी पिंडवाड़ा पहुंचे. एसपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी ली. फोरेंसिक टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए हैं.

फायरिंग के कारणों का खुलासा होना बाकी

फिलहाल फायरिंग किस विवाद या कारण को लेकर हुई, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है. पुलिस घायल युवक और उसके परिजनों के बयान लेने के साथ ही घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर निगरानी बढ़ा दी है.

फायरिंग की सूचना से क्षेत्र में दहशत

वीर बावजी मंदिर के पास फायरिंग की सूचना फैलते ही कांटल गांव सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. घायल युवक को सिरोही अस्पताल लाए जाने की सूचना पर अस्पताल परिसर में भी लोगों की भीड़ जुट गई. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर ही घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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