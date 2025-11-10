दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बड़े धमाके में 10 लोगों की जान चली गई है. इस धमाके के बाद से पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है. इसी के साथ राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए विस्फोट की सूचना के मद्देनजर राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सभी डीसीपी/एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों आदि जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा सतर्कता बनाए रखें.

पुलिस अधीक्षक खुद रखेंगे निगरानी

राजस्थान डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अधिकतम पुलिस बल को सड़कों पर तैनात करें और अपने बीडीएस (Bomb Disposal Squad) दलों को भी सतर्क रखें. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त स्वयं निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं.

इसके अलावा, डीजीपी ने यह भी कहा है कि कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पूरी तरह से की जाए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी किसी भी तरह की भ्रामक या गलत सूचना का तुरंत खंडन करने के लिए अलर्ट किया जाए. राजस्थान डीजीपी ने समस्त रेंज आईजीपी और पुलिस आयुक्त को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, उसमें कुछ लोग सवार थे

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, ब्लास्ट एक कार के अंदर हुआ, जिसमें कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे. यह धमाका कार के पीछे की तरफ हुआ था. ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढे नहीं हुए न ही किसी घायल के शरीर में कीलें या तार चुभे हैं.

वहीं, जो लोग घायल हैं, ब्लास्ट में आग से उनके चेहरे या शरीर काले नहीं हुए हैं. स्पेशल सेल टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसके टूटे पुर्जों से गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटी है.