राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि पेपर लीक और बड़े स्तर पर गड़बड़ियों से प्रभावित भर्ती प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दी.

'ऐसे चयन को बचाया नहीं जा सकता'

यह सुनवाई जस्टिस दीपंकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता खत्म हो जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है और ऐसे चयन को बचाया नहीं जा सकता.

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अभिषेक मनु सिंघवी ने दीं ये दलीलें

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से चयन पाया था, उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है. साथ ही चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है, इसलिए पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ.

RPSC के तत्कालीन अध्यक्ष की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC के तत्कालीन अध्यक्ष संजय क्षेत्रिय की याचिका भी खारिज कर दी. उन्होंने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है, इसलिए अदालत की टिप्पणियां हटाने का कोई आधार नहीं बनता.

हाईकोर्ट ने रद्द की थी भर्ती

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, नकल और प्रभावशाली लोगों की भूमिका जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए पूरी भर्ती रद्द कर दी थी. बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 अप्रैल 2026 को भी इस फैसले को सही ठहराया. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले पर मुहर लगा दी है.

2021 में 859 पदों पर निकली थी भर्ती

गौरतलब है कि साल 2021 में 859 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई थी. करीब 8 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और लगभग 3.8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. आयोग के तत्कालीन सदस्यों तक पर कार्रवाई हुई और कई आरोपी जेल भेजे गए. इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई में 70 के करीब चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही 130 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, वहीं लंबे समय से भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे असफल अभ्यर्थियों ने फैसले का स्वागत किया है. अब सबकी नजर राजस्थान सरकार और आयोग के अगले कदम पर टिकी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद राजस्थान सरकार कोई कानूनी कदम उठाने का फैसला शायद ही ले.

हनुमान बेनीवाल ने फैसले का किया स्वागत

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह युवाओं के संघर्ष और न्याय की जीत है.

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