राजस्थान: भीलवाड़ा में शराबी कंटेनर चालक का तांडव, पॉश कॉलोनी में कई गाड़ियों को मारी टक्कर

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शराबी कंटेनर चालक ने रिहायशी कॉलोनी की संकरी गलियों में तेज रफ्तार से कंटेनर दौड़ा दिया. मामला प्रताप नगर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी कमला विहार का है. यहां कंटेनर ने कॉलोनी में घुसते ही चौकीदार की गुमटी और गेट तोड़ दिया और खड़ी कारों व दोपहिया वाहनों को कुचलता चला गया. कुछ ही मिनटों में कॉलोनी में चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

चपेट में आई कई गाड़ियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेकाबू कंटेनर ने कॉलोनी से गुजरते हुए करीब दर्जनभर से अधिक वाहनों को टक्कर मारी. कई कारों के शीशे टूट गए, वहीं बाइक और स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

गनीमत रही कि उस समय गली में कोई पैदल नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद चालक कंटेनर लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे कॉलोनीवासियों में दहशत फैल गई.

सूचना मिलते ही पुलिस ने की नाकाबंदी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई. भीलवाड़ा सिटी बॉर्डर पर मंडपिया चौकी के पास नाकाबंदी की गई. कुछ ही देर में पुलिस ने कंटेनर सहित चालक को पकड़ लिया. इसके बाद प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का जायजा लिया. कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, ताकि पूरी घटना की पुष्टि हो सके.

कॉलोनीवासियों ने बताया कि कंटेनर चालक नशे में लग रहा था. उसने बिना रुके गेट और गुमटी तोड़ी और खड़े वाहनों को रौंदते हुए भाग निकला. लोगों ने तुरंत प्रताप नगर थाने में सूचना दी, जिस पर चेतक वाहन और पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा.

पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मंगरोप थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर कंटेनर को जब्त किया गया. चालक मोहन नाथ को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) में मुकदमा दर्ज किया गया है.

साथ ही जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है, उनके मालिकों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.