राजस्थान: नागौर के सर्राफा बाजार में हुई अनोखी घटना, कबूतर ले उड़ा एक लाख की सोने की चेन

राजस्थान के नागौर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. यहां सर्राफा बाजार में एक कबूतर अचानक ज्वेलरी की दुकान में घुसा और करीब एक लाख रुपये कीमत की सोने की चेन उठाकर उड़ गया. पल भर में बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग दुकान के बाहर जमा हो गए.

जानकारी के मुताबिक सर्राफा बाजार स्थित एक दुकान में कारीगर सोने के आभूषण तैयार कर रहे थे. उसी दौरान एक कबूतर उड़ता हुआ दुकान के अंदर आ गया. किसी को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही उसने तैयार हो रही सोने की चेन अपनी चोंच में दबाई और उड़कर पास की बिल्डिंग की छत पर जा बैठा. यह देखकर व्यापारी और आसपास के दुकानदार कुछ पल के लिए सन्न रह गए.

बाजार में मची हलचल

घटना की खबर फैलते ही बाजार में भीड़ जुट गई. लोग ऊपर छत की तरफ टकटकी लगाए खड़े हो गए. किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कोई कबूतर को नीचे उतारने के जतन करने लगा. कुछ दुकानदारों ने पानी के छींटे मारे, तो किसी ने ताली बजाकर कबूतर को डराने की कोशिश की.

मेहनत रंग लाई, चेन सुरक्षित मिली

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार राहत की खबर आई. कबूतर ने छत पर बैठते-बैठते सोने की चेन गिरा दी और फिर उड़ गया. नीचे खड़े लोगों ने तुरंत चेन उठाई और दुकान मालिक को सौंप दी. चेन पूरी तरह सुरक्षित थी. इसके बाद व्यापारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.

सर्राफा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सोने के बढ़ते दामों के चलते सुरक्षा पहले ही बड़ी चिंता है. चोरी और लूट का डर तो रहता ही है, लेकिन कबूतर द्वारा सोना उठा ले जाने जैसी घटना उन्होंने पहली बार देखी. कई व्यापारियों ने मजाक में कहा कि अब तो छत और खिड़कियों पर भी जाली लगानी पड़ेगी.

यह अनोखी घटना देर शाम तक बाजार और शहर में चर्चा का विषय बनी रही. लोग इसे किस्मत का खेल बता रहे हैं तो कोई इसे चौंकाने वाला संयोग कह रहा है. फिलहाल, सोने की चेन सुरक्षित वापस मिल जाने से सभी ने राहत महसूस की और बाजार फिर से अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आया.