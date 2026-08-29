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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: दूसरे दिन नामांकन फीका! BJP- कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

राजस्थान निकाय चुनाव: दूसरे दिन नामांकन फीका! BJP- कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन के दूसरे दिन भी केंद्रों पर सन्नाटा रहा. बगावत के डर से BJP-कांग्रेस ने लिस्ट रोक रखी है. जयपुर समेत सभी केंद्रों पर सोमवार को बंपर नामांकन की उम्मीद.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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राजस्थान (Rajasthan News) में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के खेमों में अभी भी एक अजीब सी खामोशी है. प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज दूसरा दिन था, लेकिन नामांकन केंद्रों पर उम्मीद के मुताबिक कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली. सत्ताधारी दल बीजेपी (BJP) और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, जिसका सीधा असर नॉमिनेशन प्रक्रिया पर पड़ा है. केंद्रों पर इक्का-दुक्का प्रत्याशी ही पूरी सादगी के साथ अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे.

'बगावत' के डर से अटकी है प्रत्याशियों की लिस्ट!

सियासी जानकारों की मानें तो दोनों प्रमुख पार्टियां 'बगावत' (Rebellion) के खौफ में हैं. टिकट कटने पर बागी उम्मीदवारों के निर्दलीय मैदान में उतरने का डर इतना हावी है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को अंतिम समय तक दबाकर रखने की रणनीति बनाई है.

यही वजह है कि जब तक आधिकारिक सूची (Candidates List) सामने नहीं आ जाती, दावेदार भी असमंजस में हैं और नामांकन से दूरी बनाए हुए हैं. हालांकि, चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से सभी नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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जयपुर के 150 वार्ड, सोमवार को होगा 'बंपर' नॉमिनेशन

राजधानी जयपुर (Jaipur News) की बात करें तो यहां शहर के नगर निगम के 150 वार्डों के लिए चुनाव होना है. इसके लिए शहर में कुल 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं. चूंकि नामांकन का अंतिम दिन सोमवार (Monday) है, इसलिए यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार रात या सोमवार सुबह ही पार्टियां अपने पत्ते खोलेंगी. ऐसे में सोमवार को नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों का भारी हुजूम उमड़ने और 'बंपर नॉमिनेशन' (Bumper Nomination) होने की संभावना है. साथ ही, इसी दिन दोनों पार्टियों के कई बागी नेता भी निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं.

दूसरे चरण के चुनाव का भी बिगुल बजा

एक तरफ जहां पहले चरण के नामांकन की रफ्तार धीमी है, वहीं राजस्थान में दूसरे चरण (Second Phase) के चुनाव वाले जिलों में भी आज आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही आज से उन जिलों में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान का यह सियासी पारा और चढ़ने की पूरी उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Aug 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
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