रक्षाबंधन पर थाने पहुंची महिला सफाईकर्मी, पुलिस निरीक्षक को बांधी राखी

राजस्थान के डूंगरपुर जिले कि सागवाड़ा में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर डूंगरपुर में भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सामाजिक समरसता की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली. शुक्रवार को थाना परिसर में उस समय भावुक और आत्मीय माहौल बन गया, जब नगरपालिका की एक दर्जन से अधिक महिला सफाईकर्मी पुलिस थाने पहुंचीं और पुलिस निरीक्षक मनीष खोईवाल की कलाई पर राखी बांधकर उनसे सुरक्षा और सम्मान का वचन लिया.

महिला सफाईकर्मियों के थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने पुलिस निरीक्षक खोईवाल को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई.

इसके बाद महिला सफाईकर्मियों ने खोईवाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों को रंग-बिरंगी राखियां उनकी कलाई पर बांधीं. इस दौरान महिला सफाईकर्मियों ने पुलिस निरीक्षक की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जनसेवा में निरंतर सफलता की कामना की.

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पुलिस को माना अपना भाई, कहा- दिन-रात सुरक्षा में रहते हैं तैनात

महिला सफाईकर्मियों ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं. ऐसे में उन्होंने पुलिस निरीक्षक को अपना भाई मानते हुए रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर राखी बांधने का निर्णय लिया. महिलाओं ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, वहीं पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं. दोनों ही सेवाएं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं. रक्षाबंधन के माध्यम से उन्होंने पुलिस और सफाईकर्मियों के बीच आपसी भाईचारे और सम्मान का संदेश भी दिया.

पुलिस निरीक्षक ने जताया आभार

महिला सफाईकर्मियों की ओर से राखी बांधे जाने पर पुलिस निरीक्षक मनीष खोईवाल ने उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने सभी महिला सफाईकर्मियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह स्नेह और सम्मान उनके लिए बेहद खास है.

थानाधिकारी ने कहा कि नगरपालिका की महिला सफाईकर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. वो प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था संभालकर आमजन के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण में योगदान दे रही हैं.

उन्होंने महिला सफाईकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, "आप सभी शहर की स्वच्छता की असली हीरो हैं." उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा.

परेशानी होने पर बेझिझक थाने आने की अपील

पुलिस निरीक्षक खोईवाल ने महिला सफाईकर्मियों से कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है. वो बिना किसी संकोच के थाने पर संपर्क कर सकती हैं. पुलिस उनकी समस्याओं के समाधान और सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेगी. इस दौरान पुलिस की ओर से महिला सफाईकर्मियों को रक्षाबंधन के अवसर पर उपहार स्वरूप मिठाई के पैकेट भी भेंट किए गए. पुलिस और महिला सफाईकर्मियों के बीच हुए इस आत्मीय मिलन से थाना परिसर में कुछ देर के लिए पारिवारिक माहौल बन गया.

अन्य पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद

रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम के दौरान कांस्टेबल घनश्याम सिंह, पृथ्वीपाल सिंह और महिला कांस्टेबल संतोष सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान सभी ने रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं और भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के साथ सामाजिक समरसता और आपसी सम्मान का संदेश दिया.

महिला सफाईकर्मियों द्वारा पुलिस निरीक्षक को राखी बांधने की ये पहल न सिर्फ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की भावना को दर्शाती है, बल्कि समाज में अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे लोगों के बीच सम्मान, विश्वास और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है.

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