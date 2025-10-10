कोटा में फिल्म-सीरियल और मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों से ठगी, आरोपी दीपक मीणा और साथी गिरफ्तार

राजस्थान के कोटा जिले की साइबर थाना पुलिस ने मॉडलिंग और फिल्म व टीवी सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा देकर युवतियों से लाखों रुपये ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी बीटेक इंजीनियर साइबर ठग दीपक मीणा उर्फ दक्ष की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सिम सप्लाई करने वाले साथी भोला बराता को भी अरेस्ट कर लिया है.

दीपक मीणा पर आरोप है कि वह युवतियों को मॉडलिंग, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम दिलाने के नाम पर अपनी फर्जी कंपनी में रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलता था.

ठगी का तरीका और शिकार की संख्या

पुलिस के मुताबिक 27 साल का दीपक मीणा कोटा का ही रहने वाला है. उसने “The_White_Studio_Casting” और “2000_Casting_Company” नाम से इंस्टाग्राम व व्हाट्सऐप अकाउंट बनाए थे और खुद को “नंदिनी श्रीकेंट” और “यश नगरकोटी” यानी महिला के तौर पर पेश करता था. वह 18–25 वर्ष की युवतियों से संपर्क कर कास्टिंग फीस व रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर पैसे वसूलता था. अब तक उसने करीब 10 लाख रुपये की ठगी की है और 300 से ज्यादा युवतियों को अपना शिकार बनाया.

जांच और गिरफ्तारी प्रक्रिया

कोटा जिले में 21 सितंबर को विज्ञान नगर निवासी समीर पुत्र साबिर हुसैन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ. भोला बराता ने दीपक को ₹1200 प्रति सिम के हिसाब से चार सिम कार्ड बेचे थे, जो ठगी में इस्तेमाल हुए. पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम (IPS) के निर्देशन में, एएसपी दिलीप सैनी, डीएसपी विनोद कुमार, व थानाधिकारी सतीशचंद के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों को श्यामनगर व कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया.