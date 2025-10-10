यूपी में त्योहारों पर अराजक तत्वों से सख्ती से निपटें, CM योगी का अधिकारियों को निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पर्व-त्योहार शांति, सौहार्द और स्वच्छता के माहौल में मनाए जाएं. खासकर अयोध्या दीपोत्सव, वाराणसी देव-दीपावली और 12 अक्टूबर को होने वाली UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की सुरक्षा व व्यवस्था पर विशेष जोर दिया.

इसके साथ ही सीएम योगी ने अराजक तत्वों पर खिलाफ कठोर कार्रवाई, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती और स्वदेशी मेलों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन आयोजनों में सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन को पहले से और बेहतर करें, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

त्योहारों में शांति और सुरक्षा पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पर्व एवं त्योहार शांति और सौहार्द के बीच सम्पन्न हों, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं. माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए. उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और हर दिन फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा उन्होंने दीपावली के मौके पर पटाखों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही. स्पष्ट नीर्देश दिए कि आबादी में कहीं भी पटाखों न गोदाम हो और न बिक्री, ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा. वहीँ ट्रैफिक प्रबन्धन, सफाई व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा की जहां भी शिकायत मिलेगी सख्त कार्रवाई होगी.

रामनगरी अयोध्या और वाराणसी में विशेष तैयारी

सीएम योगी ने अयोध्या दीपोत्सव और वाराणसी में होने वाली देव-दीपावली जैसे बड़े आयोजनों की व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कह कि इन दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों में सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था पहले से और अच्छी होनी चाहिए. बीते वर्ष इन आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही थी, जिसके मद्देनजर इस बार सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है.

यूपीपीएससी परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की परीक्षा में कोई गडबडी नहीं होनी चाहिए. साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधाओंका भी ध्यान रहे. परीक्षा 12 अक्टूबर को है. परीक्षा में सेंधमारी करने वालों पर निगरान बढ़ाई जाए.

स्वदेशी मेलों के प्रोत्साहन के निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि आगामी पर्वों को ध्यान में रखकर सभी जिलों में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया है. इसलिए लोगों को स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करें. इससे आत्मनिर्भरता भारत अभियान को मजबूती मिलेगी.