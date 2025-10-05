हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कोटा में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरी NEET छात्रा, सिर में गंभीर चोट, हालत नाज़ुक

राजस्थान: कोटा में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरी NEET छात्रा, सिर में गंभीर चोट, हालत नाज़ुक

Rajasthan News: कोटा स्थित कोरल पार्क हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा प्राची चौधरी पांचवीं मंजिल से गिरकर घायल हो गई. छात्रा के गिरने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा शहर में एक बार फिर से कोचिंग स्टूडेंट से जुड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है. बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क स्थित एक हॉस्टल में शनिवार (4 अक्टूबर) देर रात नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा रहस्यमय हालात में 5वीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई. हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसकी हालत फिलहाल नाज़ुक बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, छात्रा खुद फिसलकर गिरी या किसी ने उसे धक्का दिया, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और छात्रा के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि आगे की जांच की जा सके.

बुलंदशहर की रहने वाली थी छात्रा

घायल छात्रा की पहचान प्राची चौधरी निवासी बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. वह कोटा में रहकर फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी. बताया जा रहा है कि हादसे के समय हॉस्टल में बाकी छात्र भी मौजूद थे. गिरने की आवाज सुनकर साथी छात्र दौड़े और तुरंत उसे नीचे लाकर अस्पताल पहुंचाया.

सिर और रीढ़ की हड्डी में आई गंभीर चोट

हादसे के बाद छात्रा को पहले एमबीएस अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, छात्रा को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल छात्रा की हालत नाज़ुक बनी हुई है और उसे ICU में रखा गया है.

थाना बोरखेड़ा अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. छात्रा के परिजनों को बुलंदशहर में सूचित कर दिया गया है और वे कोटा के लिए रवाना हो गए हैं. हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर यह मामला दुर्घटनावश गिरने का लग रहा है, लेकिन CCTV फुटेज और बयान सामने आने के बाद ही स्थिति साफ होगी.

कोटा में लगातार हादसे बढ़ रहे

कोटा, जो देशभर में कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, पिछले कुछ महीनों से लगातार छात्रों से जुड़ी घटनाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. कभी मानसिक दबाव में आत्महत्या तो अब ऐसे संदिग्ध हादसे. इन घटनाओं ने फिर से कोचिंग सिस्टम और हॉस्टल सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रा के साथ हादसे के वक्त कोई और मौजूद था या नहीं. परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद छात्रा के बयान के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

Published at : 05 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Kota News RAJASTHAN NEWS
Embed widget