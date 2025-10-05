राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी का शनिवार (4 अक्टूबर) को बीकानेर में निधन हो गया. 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार कल संपन्न हुआ. इस मौके पर प्रदेश भर से कांग्रेस के कई नेता पहुंचे और डूडी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.

डूडी के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी पत्नी और वर्तमान विधायक सुशीला डूडी से टेलीफोन पर बात की. बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने गहरा शोक व्यक्त किया और इसे पार्टी के लिए और व्यक्तिगत रूप से अपनी क्षति बताया. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी डूडी परिवार के साथ खड़ी है.

ब्रेन हेमरेज के बाद दो साल से कोमा में थे डूडी

रामेश्वर लाल डूडी पिछले दो साल से ब्रेन हेमरेज के चलते कोमा में थे. उन्हें पहले बीकानेर के नोखा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया. इलाज के बावजूद रिकवरी न होने के कारण उन्हें बीकानेर वापस लाया गया, जहां वे लंबे समय तक कोमा में रहे.

डूडी को राजस्थान में किसान नेता के रूप में जाना जाता था. उनकी राजनीतिक यात्रा नोखा पंचायत समिति के प्रधान पद से शुरू हुई. इसके बाद उन्होंने दो बार जिला प्रमुख, एक बार सांसद और एक बार विधायक के पद संभाले. नोखा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला.

बीकानेर के बिरमसर गांव से थी शुरुआत

रामेश्वर लाल डूडी का जन्म बीकानेर जिले के नोखा के बिरमसर गांव में हुआ. जमीन से जुड़े नेता होने के नाते वे जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे. उनके कार्यों और नेतृत्व के कारण उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे.

डूडी का निधन राजस्थान कांग्रेस के लिए और उनके परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके कार्यकाल और योगदान को देखते हुए कई नेताओं ने उन्हें राजनीति में ईमानदारी और जनता से जुड़ाव का प्रतीक बताया.