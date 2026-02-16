राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बीते कुछ समय में त्वरित कार्रवाई और सटीक जांच का परिचय देते हुए हत्या, लूट और नकबजनी की कई संगीन वारदातों का सफल खुलासा किया है. पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकांश मामलों को 24 से 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया है.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने कि चोरी और नकबजनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने वाली वारदातों पर विशेष फोकस करते हुए कड़ा प्रहार किया गया है. वहीं चामू, भोपालगढ़ और देवातड़ा में हुई वृद्ध महिलाओं की हत्या और लूट के मामलों को महज 24–48 घंटे में ट्रेस कर पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा दिया.

उन्होंने बताया कि बिलाड़ा में चांदी व्यवसायी कैलाश माली की हत्या और करीब 12.290 किलो चांदी की बड़ी लूट का भी पर्दाफाश किया गया, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शेरगढ़ (तेना) क्षेत्र में अंतरराज्यीय 'बाछड़ा गैंग' के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी चोरी का खुलासा किया गया है. वहीं बिजली के तार चोरी और माताजी मंदिर में चोरी करने वाले गिरोहों के 8 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए. आसोप और बोरून्दा में ज्वैलर्स और घरों में हुई चोरी के मामलों में भी गिरोहों को ट्रेस किया जा रहा है, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्ती से किया जा रहा है अमल

खेड़ापा में कंठी लूट के आरोपी गिरफ्तार हुए. ओसियां में 7 लाख रुपये की लूट और सोलर प्लांट के गार्ड को बंधक बनाने वाले आरोपियों को भी दबोचा गया. इसके बाद बोरून्दा औक बिलाड़ा में सक्रिय अंतरराज्यीय 'नाथ गैंग' का भंडाफोड़ कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया. ग्रामीण पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी.