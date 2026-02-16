राजस्थान: भिवाड़ी हादसे पर CM भजनलाल शर्मा ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश

राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूरों की झुलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है. सीएम ने अधिकारियों से इस घटना को लेकर फोन पर पूरी जानकारी ली और तत्काल पीड़ितों को मदद के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिवाड़ी आग हादसे को लेकर अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और घटना को लेकर पूरी जानकारी ली. उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए जिले के अधिकारियों को तत्परता दिखाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने हादसे में झुलसे हुए लोगों के बेहतर इलाज मुहैया करने को कहा. मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना जताई और परिजनों को इस दुख को सहन करने की प्रार्थना की.

अशोक गहलोत ने हादसे पर जताया दुख

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पर अपनी संवेदना जताई और इस घटना को बेहद पीड़ादायक बताया. गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा) में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु बेहद पीड़ादायक एवं दुखद है.

ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कम से कम जनहानि हो. प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं घायलों को शीघ्र ‌स्वस्थ करें.'

कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भिवाड़ी आग घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है जो बेहद चिंताजनक बात है.

कांग्रेस नेता ने कहा- "केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 8-10 लोगों की मृत्यु हो गई है। काफी लोग घायल हुए हैं। नुकसान हुआ है.. जनता आक्रोशित है। सरकार को और प्रशासन को इसके अंदर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए... ऐसी कई घटनाएं हो गई है सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है ये बहुत ही गंभीर बात है."

बता दें कि भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. जिसके बाद कुछ ही पलों में पूरी कंपनी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी हैं और कई लोगों के झुलसने की खबर हैं. हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20-25 मज़दूर काम कर रहे थे. आग लगने के बाद कुछ मजदूर तो जान बचाकर निकल गए लेकिन, कुछ लोग वहीं फंसे रह गए.