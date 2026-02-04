राजस्थान: जयपुर में सरेआम चलीं गोलियां, मानसरोवर में युवक को दौड़ा-दौड़ाकर उतारा मौत के घाट

जयपुर में सोमवार (2 फरवरी) रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. शहर के पाश इलाके मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पर सरेआम एक युवक पर गोली चलाई गई. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

पीड़ित युवक का नाम ऋत्विक निठारवाल है. सोमवार रात करीब 8 बजे वह एक कैफे में बैठा हुआ था. इसी दौरान एक स्विफ्ट कार में सवार चार बदमाश कैफे के बाहर आकर रुके. जैसे ही ऋत्विक ने बदमाशों को अपनी ओर बढ़ते देखा, उसे खतरे का अंदेशा हुआ और वह जान बचाने के लिए पास की गली में भागने लगा.

बदमाश ने युवक पर भीड़ में चलाई गोली

जानकारी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ऋत्विक गली में दौड़ रहा है और उसके पीछे एक बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर उसका पीछा कर रहा है. कुछ ही सेकंड बाद फायरिंग की आवाज सुनाई देती है. जिस वक्त गोली चलाई गई, उस समय गली में कई लोग मौजूद थे. जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका भी बन गई थी. गनीमत रही कि गोली युवक के बेहद करीब से निकल गई और वह बाल-बाल बच गया.

फायरिंग के बाद पूरे इलाके में मच गई अफरा-तफरी

फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़ित युवक की ओर से भी पुलिस को हमलावरों के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

ये भी पढ़िए- पड़ोसियों से अच्छी डील, राहुल को मिर्ची और 140 करोड़ को फायदा… इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल की 10 बड़ी बातें