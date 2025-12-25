राजस्थान: पांच IAS अधिकारियों के तबादले, जयपुर विकास प्राधिकरण को मिला नया आयुक्त

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए आईएएस के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश बुधवार (24 दिसंबर) को कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया. इस प्रशासनिक बदलाव को राज्य सरकार की नियमित प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है.

इन तबादलों में सबसे अहम नाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ महाजन का है. उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है. उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ महाजन हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे थे और लंबे समय से राज्य में नई पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे. अब उन्हें जयपुर जैसे महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आईएएस आनंदी को मिली ये बड़ी जिम्मेदारियां

वर्तमान में जेडीए आयुक्त के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी आनंदी का तबादला कर उन्हें रजिस्ट्रार (सहकारिता) के पद पर नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त बने राकेश शर्मा

इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा का भी तबादला किया गया है. उन्हें अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आयुक्त और संयुक्त सचिव बनाया गया है. यह विभाग सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.

मंजू राजपाल ने राज्य मानवाधिकार आयोग में संभाला ये पद

इसके अलावा, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल से सहकारिता विभाग का प्रभार हटा लिया गया है. वहीं देवस्थान विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल का तबादला कर उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.

