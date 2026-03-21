राजस्थान: भरतपुर में ईद के दिन हजारों लोगों ने अदा की नमाज, देश में अमन चैन की मांगी दुआ

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: भरतपुर में ईद के दिन हजारों लोगों ने अदा की नमाज, देश में अमन चैन की मांगी दुआ

Rajasthan News: भरतपुर में ईद के दिन हजारों लोगों ने अदा की नमाज, देश में अमन चैन की मांगी दुआ

Rajasthan News In Hindi: भरतपुर जिले में ईद का त्योहार पर कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई. वहीं ईदगाह के बाहर और बाजार में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 04:42 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई जिसमें सैकड़ों मुस्लिम भाईयों ने अमन चैन की दुआ मांगी. ईदगाह में सुबह से ही मुस्लिम भाईयों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और ईदगाह के बाहर मेले जैसा नजारा था. पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए थे और ईद के त्यौहार पर आज ईदगाह के बाहर सुबह से ही खैरात लेने वालों की लाइन लग गई. मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे, जहां लोगों ने खैरात बांट कर देश में व अपने परिवार में अमन चैन की दुआ मांगी. 

ईदगाह के आसपास एएसपी ,सीओ सिटी ने बनाई थी नजर 

ईदगाह के बाहर और बाजार में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है. ईदगाह के आसपास एएसपी ,सीओ सिटी , सहित कई  पुलिस थानों का जाब्ता व आरएसी के जवान स्थिति पर नजर बनाए हुए थे. नमाज अदा करने के बाद सभी हिन्दू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. ईद त्योहार पर बाजारों में भी खासी रौनक नजर आई.

ईद पर्व के मौके पर इमाम मोहम्मद आबिद ने कहा की आज ईद के त्यौहार पर ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के भाई नमाज में शामिल हुए है और इस मौके पर सभी भाइयों को अल्लाह ताला का पैगाम देता हूं की देश और दुनिया में आपसी भाईचारा कायम रखे. रमजान का महीना मुस्लिम समाज के लिए बहुत कीमती माना जाता है.

11 महीनों में हुई गलतियां इस महीने में से होती हैं दूर

इस महीने में अल्लाह की इबादत करके जो साल के 11 महीनों में कमी या गलती हुई होती है, जिनसे रब नाराज हो गए है. रमजान के महीने में एक महीने रोजा रखकर रात को जागकर दिन को परेशानियों को बर्दास्त करके जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह उन गलतियों को माफ कर देते हैं. जैसे मजदूर मजदूरी करता है उसे मजदूरी मिलती है ऐसे ही अल्लाह के बंदो द्वारा रमजान के महीने की कदर की गई है. उसी के लिए अल्लाह ने खुशी के तौर पर आज ईदउल फितर मनाया जाता है. 

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Published at : 21 Mar 2026 04:42 PM (IST)
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Bharatpur News RAJASTHAN NEWS Eid 2026
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