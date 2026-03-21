हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में ईद के दिन मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध, ईरान युद्ध को लेकर नहीं मनाया त्योहार

Jaipur News: जयपुर में ईद के दिन मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध, ईरान युद्ध को लेकर नहीं मनाया त्योहार

Jaipur News In Hindi: जयपुर में ईद के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने आमेर फोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. ईरान पर हमले और खामनेई की मौत से नाराज प्रदर्शनकारियों ने त्योहार नहीं मनाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

ईद के मौके पर जहां एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में बुर्कानशी महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शन जयपुर के ऐतिहासिक आमेर फोर्ट के बाहर किया गया, जहां महिलाओं के साथ-साथ कई मुस्लिम युवक भी शामिल हुए. सभी ने एक साथ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.

आयतुल्लाह खामनेई की मौत को लेकर नाराजगी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से वे बेहद आहत हैं. उनकी हत्या से सभी नाराज हैं.

इसी वजह से उन्होंने इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया. महिलाओं ने अमेरिका और इजरायल के झंडों और वहां के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरों को जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई.

घरों में नहीं मनाई गई ईद

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि उनके घरों में किसी तरह की खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं. पूरा दिन मातमी माहौल में गुजर रहा है और लोग शोक में हैं. 

प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के प्रोडक्ट्स का भारत में हर स्तर पर बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया. प्रदर्शनकारियों ने लोगों से इस फैसले का समर्थन करने की अपील की.

काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई नमाज

जयपुर में शिया समुदाय के लोगों ने कई जगहों पर विरोध जताया. कुछ स्थानों पर लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिससे उनके विरोध का संदेश साफ दिखा. 

प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति न बने. जयपुर में इस बार ईद का दिन कुछ अलग रहा, जहां खुशी के साथ-साथ गुस्सा और शोक का माहौल भी देखने को मिला.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
EID RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में ईद के दिन मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध, ईरान युद्ध को लेकर नहीं मनाया त्योहार
जयपुर में ईद के दिन मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध, ईरान युद्ध को लेकर नहीं मनाया त्योहार
राजस्थान
Jaipur News: मिडिल ईस्ट के हालात का असर, जयपुर में सादगी के साथ अदा हुई ईद की नमाज
मिडिल ईस्ट के हालात का असर, जयपुर में सादगी के साथ अदा हुई ईद की नमाज
राजस्थान
Bhilwara News: नागौरी गार्डन में महिला से चेन लूट, झपट्टा मारकर फरार हुए बदमाश
भीलवाड़ा: नागौरी गार्डन में महिला से चेन लूट, झपट्टा मारकर फरार हुए बदमाश
राजस्थान
Rajasthan News: जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
Advertisement

वीडियोज

Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Iran Israel War:ईरान में तेल संकट! उत्पादन 70% गिरा, 'हमारे पास तेल नहीं!'-पेट्रोलियम मंत्रालय
Iran US Israel War News: अमेरिका ने 1.30 लाख करोड़ के हथियार सौदे किए | Donald Trump | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget